ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده لإحلال السلام في غزة

شكر المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، خلال كلمته بدافوس، الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده لإحلال السلام في غزة، مشيرا إلى أنه تم تمكين من إنجاز اتفاق سلام في غزة وإعادة جميع المحتجزين.

وأضاف: “نثمن جهود الدول التي شاركت في إحلال السلام بغزة”.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: “العالم اليوم أغنى وأكثر أمانا وسلاما من أي وقت”.

وأضاف: “هناك سلام في الشرق الأوسط لم يكن يتصور أحد أنه أمر ممكن.. و59 دولة شاركت في السلام بالشرق الأوسط”.

وتابع: “الرئيس المصري قائد عظيم.. ومجلس السلام يضم أعضاء مميزين”، لافتا إلى أنه تم التمكن من إنهاء 8 حروب في العالم.







