قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: تقدم كبير يحدث في سوريا والرئيس الشرع سيصلح الأمور في بلاده

ترامب
ترامب
منار عبد العظيم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدمًا كبيرًا يحدث في سوريا على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن الجهود الدولية والإقليمية بدأت تؤتي ثمارها في استعادة الاستقرار والأمن في البلاد.

وأضاف ترامب أن التعاون بين القوى الدولية والدول المجاورة ساهم في تخفيف التوترات وإحداث تغير ملموس على الأرض، معربًا عن تفاؤله بأن هذه التحركات ستسهم في مستقبل أكثر استقرارًا لسوريا والمنطقة.

الرئيس الشرع ودوره في الإصلاح

أوضح ترامب أن الرئيس السوري الشرع ملتزم بإصلاح أوضاع بلاده والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.

وأشار إلى أن القيادة السورية الجديدة تظهر نية جدية للتعاون مع المجتمع الدولي بهدف تحقيق السلام والتنمية في البلاد.

أهمية الدعم الدولي والتنسيق الإقليمي

أكد الرئيس الأمريكي أن استمرار التقدم في سوريا يعتمد على التنسيق المستمر بين الدول الإقليمية والدولية، مع تقديم الدعم اللازم للإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وشدد ترامب على أن الجهود المشتركة بين القوى الكبرى والمنظمات الدولية ستسهم في تثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

تفاؤل بمستقبل المنطقة

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن الخطوات الحالية تمثل بداية لمستقبل أكثر استقرارًا لسوريا والمنطقة بأكملها، معربًا عن أمله في أن تثمر الإصلاحات عن حياة أفضل للشعب السوري وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب إرساء الأمن والسلام في المنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

ياميش رمضان

ياميش رمضان في متناول الجميع وأرخص من العام الماضي.. مفاجأة للمصريين

صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر

كوشنر: تحقيق السلام أمر ضروري للغاية لقطاع غزة

ترامب

ميسرة بكور: السياسات الأوروبية الحالية تخضع للضغوط الأمريكية.. وترامب أبرز المحرك

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد