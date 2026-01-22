ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن جهود الإعمار ستتم بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان استفادة السكان وتحقيق استقرار طويل الأمد.



وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم التنمية وتحقيق السلام في المنطقة.

نزع سلاح حماس خطوة أساسية للأمن

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ملتزمة بنزع السلاح من غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار ومنع أي تصعيد مستقبلي.



وأشار إلى أن نزع السلاح سيكون جزءًا من الجهود الشاملة لتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

استعادة الرهائن وتعزيز العدالة

وأكد الرئيس الأمريكي أن فريقه يقترب من استعادة جثة الرهينة الأخيرة في غزة، مضيفًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الولايات المتحدة على حماية المدنيين وضمان العدالة في المنطقة.

مجلس السلام منصة دولية فاعلة

شدد ترامب على أن مجلس السلام أمامه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار، موجّهًا الشكر للدول التي قبلت الانضمام والمشاركة الفاعلة.



وأشار إلى أن المجلس سيعمل كمنصة قوية للتعاون الدولي، ويدعم الجهود الإنسانية والسياسية في المنطقة.