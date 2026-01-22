ترامب: على حماس إلقاء السلاح ونهايتها باتت حتمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على حركة حماس إلقاء السلاح، مؤكدًا أن استمرارها لم يعد ممكنًا، وأن نهايتها أصبحت حتمية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح ترامب أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة من أجل إنهاء الصراعات الممتدة في المنطقة.

59 دولة شاركت في مسار السلام

وأضاف الرئيس الأمريكي أن 59 دولة شاركت في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه الدول أبدت رضاها وسعادتها بالمشاركة في هذا المسار، معتبرًا أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

وأكد أن هذا الزخم الدولي يعكس رغبة حقيقية في إنهاء التوترات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.

العالم أكثر أمنًا وثراءً

وأشار ترامب إلى أن العالم اليوم أصبح أكثر غنىً وأمانًا وسلامًا مقارنة بأي وقت مضى، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن السياسات الدولية الحالية ساهمت في تقليل حدة الصراعات وتعزيز فرص التنمية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن استمرار العمل المشترك بين الدول سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلام العالمي.