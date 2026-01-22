قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب كان لديه الرؤية والشجاعة لتحقيق السلام
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
توك شو

ترامب: على حماس إلقاء السلاح ونهايتها باتت حتمية

ترامب
ترامب
منار عبد العظيم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على حركة حماس إلقاء السلاح، مؤكدًا أن استمرارها لم يعد ممكنًا، وأن نهايتها أصبحت حتمية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح ترامب أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة من أجل إنهاء الصراعات الممتدة في المنطقة.

59 دولة شاركت في مسار السلام

وأضاف الرئيس الأمريكي أن 59 دولة شاركت في جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه الدول أبدت رضاها وسعادتها بالمشاركة في هذا المسار، معتبرًا أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

وأكد أن هذا الزخم الدولي يعكس رغبة حقيقية في إنهاء التوترات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.

العالم أكثر أمنًا وثراءً

وأشار ترامب إلى أن العالم اليوم أصبح أكثر غنىً وأمانًا وسلامًا مقارنة بأي وقت مضى، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن السياسات الدولية الحالية ساهمت في تقليل حدة الصراعات وتعزيز فرص التنمية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن استمرار العمل المشترك بين الدول سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلام العالمي.

