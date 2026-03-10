مسافة لا تقل عن 300 متر.. جيش الاحتلال يطالب سكان صيدا وصور بإخلاء منازلهم



وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان مدينتي صور وصيدا في جنوب لبنان بضرورة الابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر عن المواقع المحددة.

كما شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة إخلاء مبنيين في مدينتي صور وصيدا في جنوب لبنان.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا : سنهاجم قريبا بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في المنطقة.

وفي سياق متصل ؛ دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ومستوطنات بالضفة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة .

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض صاروخ أطلق من إيران.