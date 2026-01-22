ترامب:59 دولة شاركت في جهود السلام بالشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على حركة حماس إلقاء السلاح فورًا، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع لم يعد مقبولًا وأن نهاية حماس حتمية في ظل التغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

رضا الدول المشاركة

أوضح ترامب أن 59 دولة شاركت في مسار السلام بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين أبدوا سعادتهم ورضاهم بالمساهمة في جهود تحقيق السلام، معربًا عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية لهذه المبادرات.

عالم أكثر أمانًا وثراءً

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن العالم اليوم أكثر أمانًا وثراءً وسلامًا مقارنة بأي وقت مضى، مؤكدًا أن الجهود المشتركة بين الدول ساعدت على تقليل النزاعات وتعزيز فرص التنمية المستدامة.

وشدد ترامب على أن استمرار الحوار والتنسيق الدولي سيقود إلى استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط والعالم.