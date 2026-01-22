ترامب يترأس مجلس السلام بشأن غزة في دافوس .. التطورات

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دافوس، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد غادر دافوس ووصل إلى القاهرة، فيما تتجه الأنظار الآن إلى المجلس العالمي للسلام الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يقوده عن الجانب المصري رئيس المخابرات العامة.

وأشار المنيري، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الأجواء في دافوس مشحونة بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي حول جرينلاند، والتي أثارت جدلاً واسعًا وتحالفات ومعارضة من بعض الدول الأوروبية، على رأسها فرنسا والدنمارك، فيما شدد المستشار الألماني على ضرورة حماية الجزيرة من أي تهديدات محتملة.

وأضاف المنيري أن المجلس العالمي للسلام سيجمع عدة دول عربية، منها مصر والإمارات والبحرين والمغرب، وسيعلن عن ميثاق المجلس العالمي خلال الجلسات المقبلة.

