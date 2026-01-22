قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
وزير الصحة يُهنئ رئيسي الشراء الموحد والدواء على التشكيل الجديد
توك شو

ترامب يترأس مجلس السلام بشأن غزة في دافوس .. التطورات

ترامب
ترامب
هاجر ابراهيم

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دافوس، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد غادر دافوس ووصل إلى القاهرة، فيما تتجه الأنظار الآن إلى المجلس العالمي للسلام الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يقوده عن الجانب المصري رئيس المخابرات العامة.

وأشار المنيري، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الأجواء في دافوس مشحونة بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي حول جرينلاند، والتي أثارت جدلاً واسعًا وتحالفات ومعارضة من بعض الدول الأوروبية، على رأسها فرنسا والدنمارك، فيما شدد المستشار الألماني على ضرورة حماية الجزيرة من أي تهديدات محتملة.

وأضاف المنيري أن المجلس العالمي للسلام سيجمع عدة دول عربية، منها مصر والإمارات والبحرين والمغرب، وسيعلن عن ميثاق المجلس العالمي خلال الجلسات المقبلة.
 

دافوس السيسي دونالد ترامب

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

