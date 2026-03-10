احذر.. عادة شائعة بعد الأكل قد تدمر عملية الهضم وتسبب الانتفاخ

كثير من الناس يمارسون بعض العادات اليومية بعد تناول الطعام دون أن يدركوا أن بعضها قد يضر بصحة الجهاز الهضمي. ومن أكثر هذه العادات انتشارًا الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد الأكل، وهي عادة تبدو بسيطة لكنها قد تؤثر سلبًا على عملية الهضم وتسبب العديد من المشكلات الصحية.

عادة شائعة بعد الأكل قد تدمر عملية الهضم وتسبب الانتفاخ

ويؤكد خبراء التغذية أن الجسم يحتاج إلى وقت كافٍ بعد تناول الطعام ليبدأ عملية الهضم بشكل طبيعي، وأي سلوك خاطئ خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى اضطراب المعدة والشعور بعدم الراحة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا يعد الاستلقاء بعد الأكل عادة ضارة؟

عند تناول الطعام يبدأ الجهاز الهضمي في العمل على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، وهي عملية تحتاج إلى تدفق دم مناسب إلى المعدة والأمعاء. لكن عندما يستلقي الإنسان مباشرة بعد الأكل، قد يؤدي ذلك إلى إبطاء حركة الهضم، لأن الجسم لا يكون في الوضع المثالي لعمل الجهاز الهضمي.

كما أن الاستلقاء قد يسبب ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية في المعدة أو ارتجاع المريء. وهذا قد يؤدي إلى الشعور بحرقة في الصدر أو طعم حامض في الفم.

مشكلات هضمية قد تسببها هذه العادة

من أبرز المشكلات التي قد تظهر نتيجة النوم أو الاستلقاء بعد الأكل الشعور بالانتفاخ وثقل المعدة. فالمعدة تحتاج إلى الحركة الطبيعية للجسم حتى تساعد في دفع الطعام نحو الأمعاء، وعندما يقل النشاط الجسدي بشكل مفاجئ قد تتباطأ هذه العملية.

كما قد يعاني البعض من الغازات وعسر الهضم، خاصة بعد تناول وجبات دسمة أو غنية بالدهون. وفي بعض الحالات قد يشعر الشخص بالغثيان أو عدم الارتياح العام في البطن.

تأثيرات أخرى على الصحة

لا يقتصر تأثير هذه العادة على الهضم فقط، بل قد تؤثر أيضًا على جودة النوم. فعندما ينام الشخص مباشرة بعد الأكل، قد يعاني من اضطرابات في النوم نتيجة نشاط المعدة المستمر أثناء محاولة هضم الطعام.

كما قد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت، لأن قلة الحركة بعد تناول الطعام تقلل من معدل حرق السعرات الحرارية.

متى يمكن النوم بعد الأكل؟

ينصح خبراء الصحة بترك فترة زمنية مناسبة بين تناول الطعام والنوم. وغالبًا ما يفضل الانتظار ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل الذهاب إلى السرير، خاصة بعد وجبة العشاء.

هذه الفترة تسمح للمعدة بإتمام جزء كبير من عملية الهضم، مما يقلل من احتمالات الارتجاع أو الشعور بعدم الراحة أثناء النوم.

عادات صحية بعد تناول الطعام

بدلًا من الاستلقاء، هناك بعض العادات الصحية التي تساعد على تحسين عملية الهضم. من أهمها المشي الخفيف لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة بعد تناول الطعام، وهو ما يساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ.

كما يُفضل الجلوس في وضع مستقيم لبعض الوقت بعد الأكل، لأن ذلك يساعد المعدة على العمل بكفاءة أكبر. ويمكن أيضًا شرب كمية معتدلة من الماء بعد فترة قصيرة من تناول الطعام لدعم عملية الهضم.

نصيحة مهمة لصحة معدتك