قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الزراعة يلتقي عمد ومشايخ مطروح: دعم عاجل للمزارعين وتحويل الصحراء لفرص إنتاج
«توم واريك»: ترامب يحترم الرئيس السيسي ومستعد للمساعدة في حل أزمة سد النهضة
دافوس يشعل الخلاف.. ترامب يسخر من ماكرون ويهدده برسوم 200%
إعلان يشعل العاصفة… ياسمين عبد العزيز في مواجهة حملة تشويه شرسة
هشام بدوي يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى 25 يناير: عبّرت عن تطلعات جموع الشعب المصري في مستقبل أفضل
وزير المالية: لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة
البلطي بـ 85 جنيهًا.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم
الأرصاد: استقرار جوي يبدأ السبت وارتفاع طفيف في الحرارة اليوم
الكرملين : تخصيص مليار دولار لأغراض إنسانية في إطار مجلس السلام بغزة
البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دافوس يشعل الخلاف.. ترامب يسخر من ماكرون ويهدده برسوم 200%

ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
القسم الخارجي

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال الجدل حول علاقته بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك خلال كلمته في منتدى دافوس الاقتصادي، بعدما سخر علنًا من ارتداء ماكرون نظارات شمسية داخل القاعات المغلقة، في مشهد أثار ضحكات الحضور ولفت أنظار وسائل الإعلام العالمية.

وقال ترامب، بنبرة تهكمية: «رأيته أمس بتلك النظارات الشمسية الجميلة… ما الذي حدث بحق الجحيم؟»، في إشارة مباشرة إلى ماكرون، الذي اعتاد في الأيام الأخيرة الظهور بنظارات شمسية حتى داخل الأماكن المغلقة. وكان الرئيس الفرنسي قد تعامل مع الأمر بروح الدعابة، موضحًا أن السبب يعود إلى حالة صحية بسيطة في عينه، وصفها بأنها «غير ضارة على الإطلاق».

سخرية من ماكرون

لكن سخرية ترامب لم تكن سوى فصل جديد في سلسلة من التوترات المتصاعدة بين الرئيسين، إذ سرعان ما انتقل الخطاب من المزاح العلني إلى استحضار خلافات سياسية واقتصادية عميقة. وخلال الأسابيع الماضية، كرر ترامب روايته بشأن ما وصفه بنجاحه في الضغط على ماكرون لتقليص الفجوة في أسعار الأدوية بين الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكدًا أن باريس كانت ترفض أي زيادة في أسعار الأدوية المحلية.

وبحسب ما قاله ترامب، فإن الموقف الفرنسي لم يتغير إلا بعد تهديده بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الفرنسية، وعلى رأسها النبيذ والشمبانيا، وهو ما دفع ماكرون – وفق الرواية الأمريكية – إلى التراجع والموافقة. ورغم عدم صدور تأكيد رسمي فرنسي لهذه القصة، فإنها تعكس حجم التباين في الرؤى الاقتصادية بين البلدين.

توتر بين واشنطن وباريس

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وباريس توترًا غير مسبوق. فقد كشف ترامب مؤخرًا عن رسالة تلقاها من ماكرون دعا فيها إلى عقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس عقب منتدى دافوس، مع اقتراح توسيع نطاق الدعوات لتشمل روسيا وأوكرانيا والدنمارك وسوريا، في خطوة اعتُبرت جريئة وتعكس رؤية فرنسية مختلفة لإدارة الأزمات الدولية.

كما تضمنت الرسالة دعوة شخصية من ماكرون لترامب لتناول العشاء في العاصمة الفرنسية، في محاولة واضحة لإعادة فتح قنوات الحوار المباشر. غير أن الأجواء سرعان ما توترت مجددًا، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، في حال رفضت باريس الانضمام إلى ما يُعرف بـ«مجلس السلام في غزة».

ونقلت تقارير عن مصادر مقربة من الرئاسة الفرنسية أن باريس تميل إلى رفض هذه الدعوة، وهو ما قد يزيد من حدة الخلاف. ويُضاف إلى ذلك موقف ترامب الداعم لعودة روسيا إلى مجموعة السبع، معتبرًا أن استبعادها كان «خطأً فادحًا»، في حين تتحفظ فرنسا وعدة دول أوروبية على هذا الطرح.

وبين السخرية العلنية والتهديدات الاقتصادية والدعوات الدبلوماسية، يبدو أن العلاقة بين ترامب وماكرون تمر بمرحلة معقدة، تختلط فيها الشخصنة بالسياسة، والمصالح الاقتصادية بالاصطفافات الدولية، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على مزيد من التصعيد أو محاولات التهدئة الحذرة.

دافوس ماكرون ترامب منتدي دافوس رسوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ليفربول

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

الزمالك

استعدادا للكونفدرالية.. الزمالك يعد اللاعبين بصرف جزء جديد من المستحقات

شوبير

علي أي أساس ...شوبير يهاجم صفقات الأهلي الجديدة

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والمصرى في الكونفدرالية

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد