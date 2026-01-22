قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

«توم واريك»: ترامب يحترم الرئيس السيسي ومستعد للمساعدة في حل أزمة سد النهضة

هاجر ابراهيم

قال توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، إنّ اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملف سد النهضة الإثيوبي ينبع من تقديره الكبير واحترامه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس ترامب يبدي اهتمامًا خاصًا بأي قضية تمس جمهورية مصر العربية ويسعى إلى المساهمة في حلها.

وتابع، أنّ الرئيس ترامب عرض التدخل من أجل المساعدة في حل مسألة السد الإثيوبي، انطلاقًا من إدراكه العميق لأهمية المياه باعتبارها قضية أمن قومي لكل المصريين، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل شريان حياة لمصر وله تاريخ يمتد لآلاف السنين.

وأكد أن الرئيس الأمريكي شدد على التزامه بمساعدة مصر في هذا الملف، وعدم السماح لأي دولة بتهديد أمنها القومي، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية تعي أن هناك عوامل متعددة تؤثر على نقص المياه، من بينها التغير المناخي.

وأضاف واريك أن الرئيس ترامب يمتلك القدرة على المساهمة في تقليل التوتر المرتبط بهذا الصراع، كما يستطيع جمع الأطراف المتنازعة معًا، بما يسهم في تهدئة الخلافات والعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة.

دونالد ترامب سد النهضة السيسي

