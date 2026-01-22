الرئيس الأوكراني يلتقي ترامب في منتدى دافوس

أ ش أ

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الخميس إلى سويسرا للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دبليو إي إف) المنعقد حاليا في مدينة "دافوس" .. وذلك حسبما أفاد أحد مستشاريه.

ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وقد أفادت وسائل إعلامية بأن زيلينسكي سيلتقي خلال تواجده في دافوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أمس (الأربعاء) "إن روسيا وأوكرانيا قريبتان إلى حد معقول من التوصل إلى اتفاق سلام".

يشار إلى أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا يجمع قادة العالم وصناع السياسات والمديرين التنفيذيين في مجال الأعمال.