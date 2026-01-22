الرئيس الإسرائيلي يطالب بإخراج حماس كمجموعة مسلحة من غزة



أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على ضرورة إخراج حماس كمجموعة مسلحة من غزة ،

مضيفا " ويجب إعطاء الفرصة لتنفيذ خطة ترامب في غزة لأنها أعادت إلينا المختطفين.



وقال الرئيس الإسرائيلي في تصريحات له: لجنة التكنوقراط في غزة سيتم اختبار قدرتها على العمل وخطة ترامب في غزة مثلث مسارا إقليميا يعطي زخما لأوجه كثيره من الحوار.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: من الضروري بناء مستقبل للتعايش السلمي بين الإسرائيليين.

وختم الرئيس الإسرائيلي تصريحاته : احترم الرئيس ترامب وطلب العفو عن نتنياهو يستوجب الحصول على وجهات نظر أشخاص في وزارة العدل الإسرائيلية .