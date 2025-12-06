إعلام إسرائيلي: ترامب يضغط على هرتسوج لمنح عفو لـ نتنياهو

كشفت القناة 12 العبرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا مباشرة على الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، في محاولة لدفعه إلى إصدار عفو عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يواجه محاكمة في ملفات فساد لا تزال قيد النظر.

ووفقا للتقرير، يسعى ترامب للتدخل في المسار القضائي المتعلق بنتنياهو بهدف تمهيد الطريق سياسيًا أمامه، في وقت تتزايد فيه التوترات الداخلية حول مستقبل رئيس الوزراء.

وبالتوازي مع ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين ومسؤول إسرائيلي أن نتنياهو طلب خلال مكالمة هاتفية مطولة مع ترامب، الاثنين الماضي، مزيدا من الدعم في جهوده للحصول على عفو رئاسي من الرئيس هرتسوغ. وقد تطرقت المكالمة، التي تناولت قضايا تتعلق بغزة وسوريا، إلى محاكمة نتنياهو، فيما أشار التقرير إلى أن ترامب تدخل أكثر من مرة في الشأن القضائي والسياسي الإسرائيلي لدفع نحو إنهاء هذه المحاكمة.

وكان ترامب قد وجه الشهر الماضي رسالة رسمية إلى هرتسوج ندد فيها بالاتهامات الموجهة لنتنياهو، واعتبرها "استهدافًا سياسيًا"، داعيًا إلى منحه عفوًا. وفي خطوة موازية، أرسل نتنياهو الأحد رسالة رسمية للرئيس الإسرائيلي طلب فيها عفوًا يسمح له بالتركيز على الأمن القومي واتفاقات السلام الإقليمية.

هرتسوغ من جانبه قال إنه سيدرس الطلب بعد استكمال الآراء القانونية المطلوبة، وهي عملية قد تمتد لنحو شهرين.

وكشف مسؤول أميركي أن ترامب أبلغ نتنياهو بأنه يعتقد أن العفو "سينجح"، لكنه لم يتعهد بخطوات إضافية، فيما أكد مسؤول آخر أن نتنياهو "يريد من ترامب أن يفعل المزيد"، لكن الأخير يرى أنه قدّم كل ما يستطيع. أما المسؤول الإسرائيلي فأوضح أن ترامب هو من أثار موضوع العفو، وأن الجانبين اتفقا على مواصلة مناقشته مستقبلًا.