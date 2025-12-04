نتنياهو : مصرون على استعادة جثة آخر مختطف من غزة

أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عزمه وإصراره على إستعادة جثة آخر مختطف من غزة مثلما حدث في الحالات المشابهة .

كما أعلن نتنياهو في تصريحات له - تناقلتها وسائل الإعلام - تعيين اللواء رومان غوفمان رئيسا مقبلا للموساد وقد عمل مستشارا عسكريا لي.

وقال نتنياهو في تصريحاته : حققنا انتصارات كبيرة خلال حربنا في 7 جبهات حيث باتت إسرائيل الدولة الأقوى في الشرق الأوسط.



وأضاف نتنياهو: سنواصل تطوير بلدات الشمال والجنوب التي تضررت خلال الحرب.



وختم رئيس الحكومة الإسرائيلية تصريحاته بالقول : أهم بند في الميزانية الجديدة لإسرائيل المنح والمساعدات لجنودنا في قوات الاحتياط والقوات النظامية ، ميزانية عام 2026 ستكون متوازنة وتلبي كافة الاحتياجات الأمنية لإسرائيل