الهلال الأحمر المصري يرسل 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية لغزة

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إن القافلة رقم 87 ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة" التي يجهزها ويدفع بها الهلال الأحمر المصري، وصلت صباح اليوم إلى المنافذ المؤدية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة القاهرة الإخبارية، أن عددًا محدودًا من الشاحنات تمكن صباح اليوم من تفريغ حمولاتها داخل منفذ كرم أبو سالم، وهو المنفذ الوحيد الذي تدخل عبره المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع حاليًا.

تفاصيل حمولات القافلة

وأشار المراسل إلى أن القافلة تحمل نحو 10 آلاف طن من المساعدات العاجلة، تشمل:

5300 طن من السلال الغذائية والدقيق

3500 طن من المستلزمات والمستهلكات الطبية الضرورية

900 طن من المواد البترولية، وقد ظهرت إحدى شاحنات الوقود أثناء خروجها بعد تفريغ حمولتها في كرم أبو سالم

كما تتضمن القافلة كميات كبيرة من مواد الإيواء الشتوية، تشمل أكثر من 36 ألف قطعة من الملابس الشتوية، و3600 خيمة، وأكثر من 265 ألف بطانية، وذلك لحماية سكان القطاع من موجات البرد المتوقعة مع اقتراب فصل الشتاء.

آلية التفريغ والدفع بدفعات جديدة

وأضاف إبراهيم أن جزءًا من شاحنات القافلة توجه منذ فجر اليوم إلى كرم أبو سالم للخضوع لإجراءات التدقيق والمراجعة، بينما يقف الجزء الآخر مصطفًا أمام معبر رفح في انتظار السماح بدخوله، مؤكدا أن الشاحنات التي تُفرغ حمولاتها تعود إلى الجانب المصري ليُعاد الدفع بدفعات جديدة من المساعدات إلى المنافذ، في إطار خطة مستمرة لضمان وصول الدعم الإنساني لسكان القطاع دون انقطاع.