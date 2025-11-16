الهلال الأحمر المصري: إطلاق قافلة جديدة من مساعدات "زاد العزة" إلى غزة

أعلنت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، في تصريحات خاصة لراديو النيل، عن انطلاق قافلة جديدة ضمن مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة" محمّلة بمساعدات إنسانية عاجلة لدعم سكان القطاع بعد موجة الأمطار الغزيرة التي أغرقت العديد من المخيمات خلال الأيام الماضية.

وأكدت آمال إمام أن القافلة تضم احتياجات شتوية أساسية، تشمل 106 آلاف بطانية، وأكثر من 1350 مرتبة، ونحو 40 ألف قطعة من الملابس الشتوية للنساء والأطفال والرجال، إضافة إلى 4450 خيمة لإيواء المتضررين.

وأوضحت أن الأولوية حالياً تتركز على تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لمواجهة التداعيات الإنسانية للطقس السيئ.

وأضافت أن الهلال الأحمر المصري يدير غرفة عمليات مركزية وأخرى في مدينة العريش تعملان على مدار الساعة، بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية والأممية المعنية بتقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، لضمان سرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري يعتمد على أنظمة إنذار ورصد مبكر للتعامل مع تقلبات الطقس والاستعداد المسبق لتجهيز القوافل الإغاثية. كما يتم التنسيق على الأرض مع الجهات النظيرة، وعلى رأسها الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة، إلى جانب اللجنة المصرية المكلفة بعمليات استلام وتوزيع المساعدات داخل غزة.