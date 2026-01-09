قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
أسطول الظل تحت النار .. سمير فرج يكشف لـ صدى البلد لعبة الضغط الأمريكي على روسيا والصين
رياضة

أبو ريدة يتدخل ويمنع عقوبات «كاف» على حسام حسن بعد أزمة مباراة بنين

إسلام مقلد

كشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تدخل حاسم من جانب هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حال دون توقيع عقوبات على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفراعنة أمام منتخب بنين.

وبحسب المصادر، فإن بعض مسؤولي الاتحاد الإفريقي كانت لديهم نية مسبقة لتوقيع عقوبات انضباطية على حسام حسن، تتضمن الإيقاف إلى جانب غرامات مالية، بدعوى تجاوزات فنية وسلوكية خلال اللقاء، قبل أن يتدخل أبو ريدة بشكل مباشر لشرح ملابسات الموقف بالكامل والدفاع عن مدرب المنتخب المصري.

سلسلة من الاتصالات

وأكدت المصادر أن رئيس اتحاد الكرة المصري عقد سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع مسؤولي «كاف»، قدم خلالها رواية كاملة لما جرى في المباراة، موضحًا الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الجهاز الفني، وسياق ردود الأفعال التي صدرت من حسام حسن، والتي جاءت في إطار التوتر الطبيعي لمواجهة حاسمة، دون أن تتضمن أي إساءة متعمدة أو مخالفة تستوجب العقاب.

التعامل بعدالة

وشدد أبو ريدة خلال مداخلاته على ضرورة التعامل بعدالة مع الواقعة، وعدم تحميل المدير الفني للمنتخب المصري مسؤوليات مبالغ فيها، خاصة في ظل غياب تقارير رسمية تدين المدرب بشكل واضح، وهو ما ساهم في تغيير موقف بعض الأطراف داخل «كاف».

عدم توقيع عقوبات بالإيقاف

وبناءً على تدخل رئيس الاتحاد المصري وشرح موقفه بالتفصيل، تراجعت لجنة الانضباط عن فكرة توقيع عقوبات بالإيقاف أو الغرامة المالية على حسام حسن، ليغلق الملف دون صدور أي قرارات رسمية بحق المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

ويأتي هذا التحرك من أبو ريدة في توقيت حساس، مع استمرار مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحرص اتحاد الكرة على توفير الاستقرار الكامل للجهاز الفني واللاعبين، وتجنب أي أزمات قد تؤثر على تركيز الفريق في المرحلة الحاسمة من البطولة.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم حسام حسن منتخب مصر منتخب بنين

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

