بهذه النتيجة.. عمرو الدردير يشارك توقعه لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن توقعاته لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “هنكسب الأفيال 2”.

وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والإفريقية نحو مواجهة نارية من العيار الثقيل تجمع منتخب مصر بنظيره كوت ديفوار ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في لقاء يحمل كل ملامح "النهائي المبكر"، بعد نجاح المنتخبين في تجاوز عقبة دور الـ16 على حساب بنين وبوركينا فاسو على الترتيب.

ويدخل منتخب مصر المباراة مدعوما بحالة من التفاؤل والثقة في ظل العروض القوية التي قدمها منذ انطلاق البطولة وطموح مشروع لمواصلة الزحف نحو اللقب القاري الغائب منذ سنوات خاصة مع امتلاك المنتخب مزيجًا من الخبرة والقوة الهجومية القادرة على حسم المواجهات الكبرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وأعلن التلفزيون الجزائري نقل عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر القناة الأرضية الأولى في إطار إتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة الحدث القاري دون تشفير إلى جانب عدد من القنوات المفتوحة الأخرى.

وتشمل القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة:

قناة TNT المغربية

قناة Arryadia HD الأرضية المغربية

قناة ORTM المالية

قناة RTS1 Sénégal السنغالية

قناة TVGE غينيا الاستوائية

قناة Canal 2 International الكاميرونية

قناة Max Sport 1 البلغارية

قناة Sportitalia الإيطالية عبر الإنترنت وخدمة HbbTV