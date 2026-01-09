رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق

أعلن نادي الوداد المغربي، رسميا انضمام اللاعب صلاح مصدق، عقب فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد خلال الفترة الماضية.

وسينضم صلاح مصدق، لاعب الزمالك السابق، إلى معسكر الوداد المقام حاليًا في قطر، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق والاستعداد للمنافسات المقبلة.

صلاح مصدق

وكان نادي الزمالك قام بالتواصل مع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الفريق بعد تهديداته بالرحيل عن الفريق في يناير الجاري

وكان صلاح مصدق قد بدأ في إجراءات فسخ عقده مع الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وحاول بعض المحبين لنادي الزمالك لإقناع صلاح مصدق ووكيله بالعودة من جديد للنادي.