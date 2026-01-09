قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حسام حسن: تريزيجيه لاعب مقاتل وبيفكرني بمسيرتي

يسري غازي

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار إن التشابه بينه وبين مدرب كوت ديفوار بسبب مدرسة المدرب الوطني.

تابع حسام حسن : أنا دائما مع المدرب الوطني في المنتخبات .. مثلا وليد الركراكي أنا ساندته في تجربته مع المغرب ونجاحاته في كأس العالم، وقبله جمال بلماضي مع الجزائر في فترة من الفترات.
 

أضاف: الإنجازات بتتحقق عبر المدربين الوطنيين، وفي مصر كان محمود الجوهري وحسن شحاتة انجازات مصر معاهم.

واصل: اللاعيبة بتبقى عارفه المدرب الوطني أكثر، وفي تناغم، وإحساس بالوطنية بشكل أكبر وأنت بتلاعب منتخب كبير زي الكوت ديفوار هما ليهم أسلوبهم وطريقتهم بنحضر نفسنا رغم ضيق الوقت عكس المباراة اللي فاتت.

وأردف: إحنا بنستعد أننا بتشتغل بطريقتنا وبندرس المنتخب اللي قدامنا ومن الاخر مفيش منتخب سهل في البطولة.

وقال حسام حسن أيضا: تريزيجيه لاعب مقاتل ، تريزيجيه بيفكرني بمسيرتي ، أحترم كل المدربين من مختلف الجنسيات، مساند لتجربة وليد الركراكي فى تدريب منتخب المغرب، كل مباريات البطولة صعبة،

وتقام مساء غد السبت مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب أدرار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقرر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني إستبعاد محمود حسن تريزيجيه من المشاركة فى مباراة كوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان محمود حسن تريزيجيه قد تعرض لإصابة فى أربطة الكاحل فى مباراة بنين التي انتهت بفوز الفراعنة الكبار بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على التشكيل المتوقع أمام كوت ديفوار في المباراة المزمع إقامتها مساء غد السبت فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

 
وجاء التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر الوطني أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم عمر مرموش - محمد صلاح.

حسام حسن منتخب مصر كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار تريزيجيه

