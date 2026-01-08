خطة حسام حسن لـ صيد أفيال كوت ديفوار بربع نهائي كأس أمم إفريقيا

بدأ الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن دراسة دقيقة لمنتخب كوت ديفوار استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

خطة الدفاع لحماية الفراعنة

أكد مصدر أن حسام حسن استقر على اللعب بخمسة لاعبين في خط الدفاع حيث يتواجد ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع بجانب الظهيرين الأيمن والأيسر وتهدف هذه الخطة إلى إيقاف خطورة ثلاثي منتخب كوت ديفوار المكون من إيفان جيسان وأماد ديالو ويان ديوماندي والحد من تهديداتهم على مرمى الفراعنة.

وأشار المصدر إلى أن حسام حسن يركز على تحفيظ لاعبي خط الدفاع أسلوب التعامل مع الثلاثي الإيفواري إيفان جيسان وأماد ديالو ويان ديوماندي خلال المباراة لضمان صلابة الفريق الدفاعية أمام هجوم كوت ديفوار القوي.

تغييرات في التشكيل الأساسي

استقر حسام حسن على إجراء ثلاث تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام كوت ديفوار حيث يعود أحمد مصطفى "زيزو" وإمام عاشور للتشكيل الأساسي فيما يلعب أحمد فتوح بدلا من محمد حمدي الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بنين الماضية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني

خط الوسط: أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش

كوت ديفوار بوابة حسام حسن للفوز بكأس الأمم الأفريقية

والتقى حسام حسن لاعبا مع منتخب مصر أمام المنتخب الإيفواري في بطولة كأس الأمم الأفريقية في أربع مباريات كان التفوق خلالها لصالح الفراعنة في وجود حسام حسن وحصل العميد على ألقابه الأفريقية الثلاثة مع الفراعنة في أعوام 1986 و1998 و2006.

1986 – دور المجموعات: مصر 2 – 0 كوت ديفوار وفازت مصر باللقب الأفريقي الثالث.

1998 – ربع النهائي: مصر تفوز بركلات الترجيح 5-4 وتتوج باللقب الرابع.

2006 – دور المجموعات: مصر 3 – 1 كوت ديفوار.

2006 – النهائي: مصر تفوز بركلات الترجيح 4-2 وتحصد اللقب الخامس.

موعد المباراة

تنطلق مواجهة مصر وكوت ديفوار في التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة حيث يسعى الفراعنة إلى مواصلة عروضهم القوية والتأهل إلى نصف النهائي.