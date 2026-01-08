قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
خطة حسام حسن لـ صيد أفيال كوت ديفوار بربع نهائي كأس أمم إفريقيا

منتصر الرفاعي

بدأ الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن دراسة دقيقة لمنتخب كوت ديفوار استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

خطة الدفاع لحماية الفراعنة
أكد مصدر أن حسام حسن استقر على اللعب بخمسة لاعبين في خط الدفاع حيث يتواجد ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع بجانب الظهيرين الأيمن والأيسر وتهدف هذه الخطة إلى إيقاف خطورة ثلاثي منتخب كوت ديفوار المكون من إيفان جيسان وأماد ديالو ويان ديوماندي والحد من تهديداتهم على مرمى الفراعنة.

وأشار المصدر إلى أن حسام حسن يركز على تحفيظ لاعبي خط الدفاع أسلوب التعامل مع الثلاثي الإيفواري إيفان جيسان وأماد ديالو ويان ديوماندي خلال المباراة  لضمان صلابة الفريق الدفاعية أمام هجوم كوت ديفوار القوي.

تغييرات في التشكيل الأساسي
استقر حسام حسن على إجراء ثلاث تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام كوت ديفوار حيث يعود أحمد مصطفى "زيزو" وإمام عاشور للتشكيل الأساسي فيما يلعب أحمد فتوح بدلا من محمد حمدي الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بنين الماضية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني

خط الوسط: أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش

كوت ديفوار بوابة حسام حسن للفوز بكأس الأمم الأفريقية

والتقى حسام حسن لاعبا مع منتخب مصر أمام المنتخب الإيفواري في بطولة كأس الأمم الأفريقية في أربع مباريات كان التفوق خلالها لصالح الفراعنة في وجود حسام حسن وحصل العميد على ألقابه الأفريقية الثلاثة مع الفراعنة في أعوام 1986 و1998 و2006.

1986 – دور المجموعات: مصر 2 – 0 كوت ديفوار وفازت مصر باللقب الأفريقي الثالث.

1998 – ربع النهائي: مصر تفوز بركلات الترجيح 5-4 وتتوج باللقب الرابع.

2006 – دور المجموعات: مصر 3 – 1 كوت ديفوار.

2006 – النهائي: مصر تفوز بركلات الترجيح 4-2 وتحصد اللقب الخامس.

موعد المباراة
تنطلق مواجهة مصر وكوت ديفوار في التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة حيث يسعى الفراعنة إلى مواصلة عروضهم القوية والتأهل إلى نصف النهائي.

