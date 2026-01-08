قمة نارية .. تعرف على مشوار منتخبي مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

دخل منتخب مصر مرحلة الإعداد الجاد لمواجهته المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

يسود معسكر الفراعنة حالة من التركيز والحماس وسط طموحات كبيرة للجهاز الفني واللاعبين والدعم الجماهيري الواسع في رحلة نحو استعادة لقب البطولة الغائب عن مصر منذ عام 2010.

مشوار الفراعنة في البطولة

بدأ منتخب مصر البطولة بفوز مهم على زيمبابوي 2/1 في المباراة الافتتاحية والتي شهدت أداء متوازنا وحسما في اللحظات الأخيرة ثم واصل الفراعنة النتائج الإيجابية بتخطي جنوب أفريقيا بهدف دون رد قبل أن يكتفوا بالتعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دور الـ16 قدم المنتخب المصري واحدة من أفضل مبارياته بفوزه على بنين 3/1 ليضمن بطاقة التأهل إلى ربع النهائي عن جدارة.

مسيرة كوت ديفوار في البطولة

على الجانب الآخر، بدأ منتخب كوت ديفوار مشواره بالفوز على موزمبيق 1/0 ثم التعادل مع الكاميرون 1/1 قبل أن يحقق فوزا مهما على الجابون 3/1 في ختام دور المجموعات.

وفي دور الـ16 تجاوز المنتخب الإيفواري عقبة بوركينا فاسو بثلاثة أهداف نظيفة ليواجه مصر في مباراة مرتقبة ضمن ربع النهائي.

مواجهة نارية مرتقبة

تعد مواجهة مصر وكوت ديفوار واحدة من أبرز قمم البطولة نظرا لما يتمتع به المنتخبان من تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية كبيرة وهو ما ينبئ بمباراة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة صعبة أمام كوت ديفوار المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب حيث يسعى الدولي محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة لمواصلة سجله التهديفي مع الفريق.

أرقام محمد صلاح في البطولة

يمتلك محمد صلاح سجلًا تهديفيًا مميزًا في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا حيث خاض 22 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 2095 دقيقة لعب.

وفي النسخة الحالية، ساهم صلاح في ثلاثة أهداف بعدما سجل في شباك زيمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين ليؤكد دوره المؤثر في قيادة الفراعنة نحو اللقب.