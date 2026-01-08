10 أهداف لـ محمد صلاح في أمم أفريقيا… هل يضيف المزيد أمام كوت ديفوار؟

يستعد المنتخب المصري لمواجهة صعبة أمام كوت ديفوار المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب حيث يسعى الدولي محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة لمواصلة سجله التهديفي مع الفريق.

أرقام محمد صلاح في البطولة

يمتلك محمد صلاح سجلًا تهديفيًا مميزًا في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا حيث خاض 22 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 2095 دقيقة لعب.

وفي النسخة الحالية، ساهم صلاح في ثلاثة أهداف بعدما سجل في شباك زيمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين ليؤكد دوره المؤثر في قيادة الفراعنة نحو اللقب.

مشوار منتخب مصر في البطولة

بدأ منتخب مصر مشواره بالفوز على زيمبابوي 2/1 ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف قبل أن يتعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دور الـ16 تخطى الفراعنة عقبة منتخب بنين بالفوز 3/1 ليتأهل إلى ربع النهائي.

مشوار كوت ديفوار في البطولة

على الجانب الآخر، بدأ منتخب كوت ديفوار البطولة بالفوز على موزمبيق 1/0 ثم التعادل مع الكاميرون 1/1 قبل الفوز على الجابون 3/1 وفي دور الـ16 تخطى منتخب بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة ليصل إلى ربع النهائي لمواجهة الفراعنة.

توقعات المباراة

تعد المواجهة بين المنتخبين فرصة جديدة لمحمد صلاح لتوسيع سجله التهديفي بينما يسعى الفراعنة لاستعادة لقب البطولة الغائب عن مصر منذ 2010، وسط تحدي قوي من منتخب كوت ديفوار الذي يقدم مستوى مميزا هذا الموسم.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

يخوض منتخب مصر اللقاء في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.



وتأهل منتخب الفراعنة من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في ربع النهائي بعد فوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-0