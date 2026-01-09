ربع نهائي كأس الامم الافريقية...موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام كوت ديفوار مساء السبت المقبل في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

يواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار غدا السبت في تمام الساعه التاسعة مساء ، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في المغرب.

بدأ منتخب الفراعنة البطولة بفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ثم التعادل السلبى مع أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ثم تخطى منتخب بنين بالفوز 3 /1 ليتأهل لربع النهائي.

بينما بدأ منتخب كوت ديفوار مشواره بالفوز على موزمبيق بهدف نظيف، ثم التعادل مع الكاميرون بهدف لمثله، ثم الفوز على الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتخطى عقبة بوركينا فاسو في دور الـ16 بثلاثية نظيفة.