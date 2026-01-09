مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الجمعة 9-1-2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات القارية والمحلية، يتقدمها صدام مرتقب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، حيث يلتقي منتخبا المغرب والكاميرون في مواجهة من العيار الثقيل، إلى جانب لقاء لا يقل قوة بين السنغال ومالي في الدور ذاته من البطولة المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية إلى مواجهتي ربع النهائي، في ظل المنافسة الشرسة على بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي.

مالي × السنغال

تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD MAX 1، في لقاء يتوقع أن يشهد ندية كبيرة بين منتخبين يملكان عناصر مميزة وخبرة قارية.

الكاميرون × المغرب

تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً، وتُذاع أيضًا على beIN Sports HD MAX 1، حيث يسعى أسود الأطلس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح المنتخب الكاميروني لمواصلة مشواره القوي نحو اللقب.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي × ريال سوسيداد

تُقام المباراة في تمام 10:00 مساءً، وتُنقل عبر قناة beIN Sports HD 1، في مواجهة مهمة ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

يشهد الدوري السعودي اليوم ثلاث مباريات قوية تُنقل عبر قناة Thmanyah:

الخليج × ضمك – 3:10 مساءً

التعاون × الشباب – 5:05 مساءً

الخلود × الاتحاد – 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا دورتموند

تقام المباراة في تمام 9:30 مساءً، في افتتاح جولة قوية من البوندسليجا.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي