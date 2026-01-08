قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-1-2026 والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يشهد اليوم الخميس 8-1-2026 يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف الملاعب حول العالم، حيث تتنوع المباريات بين البطولات القارية والدوريات الأوروبية والعربية، في أمسية ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير.

 وتتصدر المشهد قمم من العيار الثقيل، أبرزها ديربي مدريد المرتقب بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، إلى جانب الصدام القوي بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كأس السوبر الإسباني | ديربي مدريد المشتعل

تتجه الأنظار في تمام التاسعة مساءً إلى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، عندما يلتقي أتلتيكو مدريد مع غريمه التقليدي ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في لقاء يحمل طابع الإثارة والندية، ويُنقل عبر منصة Thmanyah.

الدوري الإنجليزي | قمة لندن وليفربول

ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يستضيف أرسنال نظيره ليفربول في قمة كبرى تنطلق في العاشرة مساءً، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، وسط صراع مباشر على النقاط والمراكز المتقدمة.

كأس السوبر الفرنسي | كلاسيكو فرنسا

وفي فرنسا، يلتقي باريس سان جيرمان مع أولمبيك مارسيليا في مواجهة كلاسيكية قوية ضمن كأس السوبر الفرنسي، وذلك في تمام الثامنة مساءً، في مباراة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

الدوري الإيطالي | مواجهات متوازنة

تشهد ملاعب إيطاليا مباراتين، حيث يلتقي كريمونيزي مع كالياري في السابعة والنصف مساءً، بينما يصطدم ميلان بفريق جنوى في مواجهة قوية عند التاسعة وخمسٍ وأربعين دقيقة.

كأس مصر | صراع محلي

محليًا، يواجه سموحة فريق حرس الحدود في إطار منافسات كأس مصر، وذلك في تمام الثانية والنصف عصرًا.

الدوري السعودي | ثلاث مواجهات قوية

تُقام ثلاث مباريات بالدوري السعودي، حيث يلعب الهلال أمام الحزم في الرابعة وخمسٍ وخمسين دقيقة، بينما يلتقي النجمة مع الاتفاق، والنصر مع القادسية في السابعة والنصف مساءً، وجميعها منقولة عبر Thmanyah.

الدوريات القطرية والإماراتية

في قطر، يلتقي الشحانية مع الدحيل عند الرابعة والنصف، وقطر مع السد في السادسة والنصف. أما في الإمارات، فتُقام ثلاث مباريات تجمع الجزيرة مع عجمان، ودبا مع خورفكان في الثالثة عصرًا، والظفرة مع العين في الخامسة مساءً


 

