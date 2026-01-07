مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 7-1-2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ولقاء مانشستر سيتي مع برايتون في الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة X أتلتيك بيلباو – 9 مساء – قناة Thmanyah‎

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث X توتنهام – 9.30 مساء – beIN Sports HD 8

برينتفورد X سندرلاند – 9.30 مساء – beIN Sports HD 7

كريستال بالاس X أستون فيلا – 9.30 مساء – beIN Sports HD 5

إيفرتون X وولفرهامبتون – 9.30 مساء – beIN Sports HD 4

فولهام X تشيلسي – 9.30 مساء – beIN Sports HD 3

مانشستر سيتي X برايتون – 9.30 مساء – beIN Sports HD 1

بيرنلي X مانشستر يونايتد – 10.15 مساء – beIN Sports HD 2

نيوكاسل يونايتد X ليدز يونايتد – 10.15 مساء – beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا X أتالانتا – 7.30 مساء

نابولي X فيرونا – 7.30 مساء

لاتسيو X فيورنتينا – 9.45 مساء

بارما X إنتر ميلان – 9.45 مساء

تورينو X أودينيزي – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الأهلي X الشمال – 4.30 مساء

الوكرة X العربي – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء X الوصل – 3 مساء

البطائح X شباب الأهلي – 5.45 مساء