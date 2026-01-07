قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد
42 مليون عداد كهرباء قديم تحت المُراقبة .. هذا ما يحدث إذا تأخرت في الدفع
حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتخصيصها ببعض العبادات .. المفتي يجيب
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة
استكمال مُحاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى .. غدًا
وتيرة من الارتفاعات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
متحدث الزراعة يكشف لصدى البلد خطة الوزارة للسيطرة على أزمة الكلاب الضالة
شهادة تكشف صفقة خطيرة .. روسيا عرضت فنزويلا مقابل أوكرانيا
بشير التابعي: الروح ومصطفى محمد يمنحان منتخب مصر التفوّق أمام كوت ديفوار
حكم من نسي سجدة في الصلاة ولم يتذكر إلا بعد التسليم .. عطية لاشين يوضح
مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا
عقب تراجعه .. أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم
محمد سمير

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 7-1-2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ولقاء مانشستر سيتي مع برايتون في الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة X أتلتيك بيلباو – 9 مساء – قناة Thmanyah‎

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث X توتنهام – 9.30 مساء – beIN Sports HD 8

برينتفورد X سندرلاند – 9.30 مساء – beIN Sports HD 7

كريستال بالاس X أستون فيلا – 9.30 مساء – beIN Sports HD 5

إيفرتون X وولفرهامبتون – 9.30 مساء – beIN Sports HD 4

فولهام X تشيلسي – 9.30 مساء – beIN Sports HD 3

مانشستر سيتي X برايتون – 9.30 مساء – beIN Sports HD 1

بيرنلي X مانشستر يونايتد – 10.15 مساء – beIN Sports HD 2

نيوكاسل يونايتد X ليدز يونايتد – 10.15 مساء – beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا X أتالانتا – 7.30 مساء

نابولي X فيرونا – 7.30 مساء

لاتسيو X فيورنتينا – 9.45 مساء

بارما X إنتر ميلان – 9.45 مساء

تورينو X أودينيزي – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الأهلي X الشمال – 4.30 مساء

الوكرة X العربي – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء X الوصل – 3 مساء

البطائح X شباب الأهلي – 5.45 مساء

مباريات اليوم الأربعاء مواعيد مباريات اليوم الأربعاء القنوات الناقلة الأربعاء 7 1 2026 برشلونة ضد أتلتيك بيلباو مانشستر سيتي مع برايتون مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري القطري مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم الأربعاء 7 1 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

مصاب واحد.. مدير الأمن ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان موقع حريق مطعم شهير في ليلة عيد الميلاد

حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | اختبار منزلي يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا.. قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل

التهاب الحلق

غير البرد .. أسباب غير متوقعة لالتهاب الحلق

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

طريقة عمل فاهيتا الدجاج.. بخطوات سهلة زي المطاعم

بالصور

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟

لفائف البطاطس بالدجاج والخضار .. وصفة مقرمشة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد