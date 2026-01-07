قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب برنامج للمواعدة.. القومي للطفولة والأمومة يؤكد رفضه استغلال الأطفال
رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض
وزيرا الري والخارجية: لن نتهاون في أمننا المائي وسنتخذ التدابير القانونية ضد الإجراءات الأحادية
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟
أحمد موسى: الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولديها قانونها الخاص
مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الدنماركي في واشنطن الأسبوع المقبل
هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني
فوز الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل لعام 2026 فرع خدمة الإسلام
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

حسن العمدة

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أول أمس الاثنين ضمن منافسات دور الـ16، في كأس إمم إفريقيا.

وضرب كوت ديفوار نظيره بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

 

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

 

يواجه منتخب مصر منافسه كوت ديفوار يوم السبت المقبل في تمام الساعة 9 مساء على ملعب إستاد أدرار في أغادير ضمن منافسات ربع النهائي من كأس إمم إفريقيا.

مواجهة لا تعترف بالترشيحات

منذ مطلع الألفية الجديدة، تحولت لقاءات مصر وكوت ديفوار إلى واحدة من أكثر قمم القارة ثِقَلًا، مواجهة تتجاوز الحسابات الورقية ولا تنحاز للأسماء، ففي كل مرة يتقاطع فيها الطريقان، يحضر التاريخ شاهدًا على تفوق مصري متكرر جعل من الأفيال بوابة عبور نحو المجد القاري.

تفوق مصري في سجلات البطولة

في بطولة كأس أمم أفريقيا، التقى المنتخبان إحدى عشرة مرة، خرج خلالها المنتخب المصري منتصرًا في أغلب المواجهات، مقابل فوز وحيد فقط لكوت ديفوار، أرقام رسخت عقدة ممتدة، وجعلت من هذه المواجهة علامة فارقة في تاريخ البطولة.

بدايات مبكرة للتفوق

بدأت فصول التفوق المصري مبكرًا في نسخة 1970، حين فازت مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث، لتتواصل الانتصارات في أعوام 1974 و1980 و1984 و1986، بينما شهدت نسخة 1990 الانتصار الإيفواري الوحيد قبل أن تعود الكفة سريعًا لصالح الفراعنة.

محطات حاسمة في ذاكرة الألقاب

شهدت نسخة 1986 المقامة في مصر فوز الفراعنة بثنائية شوقي غريب وجمال عبد الحميد في دور المجموعات، قبل أن يتوج المنتخب باللقب، وفي ربع نهائي نسخة 1998 ببوركينافاسو حسمت مصر المواجهة بركلات الترجيح ثم واصلت المشوار حتى منصة التتويج.

سنوات العقدة الكبرى

ظلت نسختا 2006 و2008 الأبرز في الذاكرة، حين دخلت كوت ديفوار المواجهتين مرشحة بقوة بقيادة ديدييه دروجبا، غير أن الواقع ابتسم لمصر، ففازت في دور المجموعات ثم النهائي عام 2006، وحققت انتصارًا كاسحًا بأربعة أهداف مقابل هدف في 2008، لتفتح الطريق أمام لقبين تاريخيين.

استمرار التفوق حتى العصر الحديث

حتى في نسخة 2021 بالكاميرون، تجدد المشهد ذاته، مواجهة متكافئة انتهت بترجيح كفة الفراعنة بركلات الترجيح، في تأكيد جديد على أن لقاء مصر وكوت ديفوار غالبًا ما يكون بوابة عبور نحو المراحل النهائية ومنصات التتويج.

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

اجتماع نائب محافظ

قريبًا .. افتتاح عدد من مشروعات «حياة كريمة» بدمياط

مستشفى ارشيفيه

نجاح فريق الأسنان بمستشفى دمياط العام في إزالة أسنان زائدة لطفل

جانب من الحدث

بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد.. حملات مكثفة على محال اللحوم والدواجن والأسماك بالوادي الجديد

بالصور

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

