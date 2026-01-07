موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أول أمس الاثنين ضمن منافسات دور الـ16، في كأس إمم إفريقيا.

وضرب كوت ديفوار نظيره بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

يواجه منتخب مصر منافسه كوت ديفوار يوم السبت المقبل في تمام الساعة 9 مساء على ملعب إستاد أدرار في أغادير ضمن منافسات ربع النهائي من كأس إمم إفريقيا.

مواجهة لا تعترف بالترشيحات

منذ مطلع الألفية الجديدة، تحولت لقاءات مصر وكوت ديفوار إلى واحدة من أكثر قمم القارة ثِقَلًا، مواجهة تتجاوز الحسابات الورقية ولا تنحاز للأسماء، ففي كل مرة يتقاطع فيها الطريقان، يحضر التاريخ شاهدًا على تفوق مصري متكرر جعل من الأفيال بوابة عبور نحو المجد القاري.

تفوق مصري في سجلات البطولة

في بطولة كأس أمم أفريقيا، التقى المنتخبان إحدى عشرة مرة، خرج خلالها المنتخب المصري منتصرًا في أغلب المواجهات، مقابل فوز وحيد فقط لكوت ديفوار، أرقام رسخت عقدة ممتدة، وجعلت من هذه المواجهة علامة فارقة في تاريخ البطولة.

بدايات مبكرة للتفوق

بدأت فصول التفوق المصري مبكرًا في نسخة 1970، حين فازت مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث، لتتواصل الانتصارات في أعوام 1974 و1980 و1984 و1986، بينما شهدت نسخة 1990 الانتصار الإيفواري الوحيد قبل أن تعود الكفة سريعًا لصالح الفراعنة.

محطات حاسمة في ذاكرة الألقاب

شهدت نسخة 1986 المقامة في مصر فوز الفراعنة بثنائية شوقي غريب وجمال عبد الحميد في دور المجموعات، قبل أن يتوج المنتخب باللقب، وفي ربع نهائي نسخة 1998 ببوركينافاسو حسمت مصر المواجهة بركلات الترجيح ثم واصلت المشوار حتى منصة التتويج.

سنوات العقدة الكبرى

ظلت نسختا 2006 و2008 الأبرز في الذاكرة، حين دخلت كوت ديفوار المواجهتين مرشحة بقوة بقيادة ديدييه دروجبا، غير أن الواقع ابتسم لمصر، ففازت في دور المجموعات ثم النهائي عام 2006، وحققت انتصارًا كاسحًا بأربعة أهداف مقابل هدف في 2008، لتفتح الطريق أمام لقبين تاريخيين.

استمرار التفوق حتى العصر الحديث

حتى في نسخة 2021 بالكاميرون، تجدد المشهد ذاته، مواجهة متكافئة انتهت بترجيح كفة الفراعنة بركلات الترجيح، في تأكيد جديد على أن لقاء مصر وكوت ديفوار غالبًا ما يكون بوابة عبور نحو المراحل النهائية ومنصات التتويج.