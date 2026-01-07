قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة.. الجمعة
الرئيس الإيراني يحث قوات الأمن على عدم استهداف المتظاهرين
سوريا .. هروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف بمدينة حلب
شعبة الاتصالات توضح حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن والهواتف مع بداية 2026
محافظ الدقهلية: توجيه حصص دقيق المخابز المخالفة لمخبز المحافظة الجديد
أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء
ياسر حسان: أنا أقرب المرشحين لحل كل مشاكل الوفد مع تقديري لكافة الأسماء المطروحة
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

برشلونة
برشلونة
عبدالله هشام

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بإقامة مباراة برشلونة ومنافسه أتليتك بلباو ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

وتستضيف مدينة جدة السعودية منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتليتك بلباو وأتليتكو مدريد.

وحقق فريق برشلونة لقب بطولة الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي بينما حصل ريال مدريد على وصافة البطولتين.

ويشارك فريق أتليتك بلباو في السوبر الإسباني بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الإسباني، مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: باو كوبارسي - جول كوندي - جيرارد مارتين - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز - إريك جارسيا - بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا دياز - فيران توريس.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في النهائي مع المتأهل من المباراة الثانية بالمربع الذهبي بين قطبي مدريد.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني 2026

تقام مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني 2026 اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر تطبيق "ثمانية".

برشلونة الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا ريال مدريد برشلونة ضد أتليتك بلباو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد الميلاد

محافظ بورسعيد لصدى البلد: وحدة الصف الوطني ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

مواني البحر الأحمر

تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد