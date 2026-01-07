موعد مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بإقامة مباراة برشلونة ومنافسه أتليتك بلباو ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

وتستضيف مدينة جدة السعودية منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتليتك بلباو وأتليتكو مدريد.

وحقق فريق برشلونة لقب بطولة الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي بينما حصل ريال مدريد على وصافة البطولتين.

ويشارك فريق أتليتك بلباو في السوبر الإسباني بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الإسباني، مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: باو كوبارسي - جول كوندي - جيرارد مارتين - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز - إريك جارسيا - بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا دياز - فيران توريس.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في النهائي مع المتأهل من المباراة الثانية بالمربع الذهبي بين قطبي مدريد.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني 2026

تقام مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني 2026 اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر تطبيق "ثمانية".