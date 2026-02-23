زيلينسكي يناشد ترامب: "ابقَ إلى جانبنا".. ويتهمه بالتساهل مع بوتين

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداءً شخصيًا إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يريد منه "البقاء إلى جانبنا"، عشية الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي كلمة ألقاها في القصر الرئاسي بكييف، قال زيلينسكي إن الولايات المتحدة أكبر وأهم من أن تنسحب من الصراع وأعرب عن أمله في أن يدعم ترامب أوكرانيا خلال خطابه عن حالة الاتحاد غدًا، في ظل استمرارها في القتال ضد روسيا بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي لشبكة CNN: "عليهم أن يبقوا مع... دولة ديمقراطية، تحارب شخصًا واحدًا. لأن هذا الشخص هو الحرب. بوتين هو الحرب. الأمر كله يدور حول نفسه. الأمر كله يدور حول شخص واحد. والبلاد، بلاده بأكملها، في السجن".

وأضاف: "إذا كانوا يريدون حقًا إيقاف بوتين، فإن أمريكا قوية جدًا". وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن ترامب يمارس ضغطًا كافيًا على بوتين، أجاب زيلينسكي بالنفي.

قال الزعيم الأوكراني إنه رغم رغبته في إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، إلا أنه لا يستطيع الموافقة على مطالب بوتين.

وأضاف: "لا يمكننا ببساطة أن نمنحه كل ما يريد، لأنه يريد احتلالنا. إذا منحناه كل ما يريد، فسنخسر كل شيء، جميعنا، وسيضطر الناس إلى الفرار أو الانضمام إلى الروس".