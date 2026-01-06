قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فليك يحسمها سريعا .. لماذا عاد كانسيلو إلى حسابات برشلونة في الميركاتو الشتوي؟

كانسيلو
كانسيلو

لم ينتظر نادي برشلونة طويلا بعد بداية الميركاتو الشتوي وتحرك بخطوات سريعة لحل إحدى أكثر أزماته هذا الموسم وهي تراجع خط دفاعه بشكل قوي ليعود اسم البرتغالي جواو كانسيلو إلى الواجهة كحل جاهز بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الهلال السعودي في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

التحرك السريع من جانب برشلونة جاء بتوصية مباشرة من المدرب الألماني هانز فليك الذي رأى في استعادة كانسيلو خطوة ضرورية للحفاظ على توازن الفريق في مرحلة مزدحمة بالمنافسات محليًا وقاريًا.

إصابة أربكت الحسابات

السبب الأبرز وراء عودة كانسيلو يتمثل في الإصابة المؤثرة التي تعرض لها المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن والتي تسببت في خلخلة منظومة الدفاع وأجبرت الجهاز الفني على البحث عن حل فوري يسد الفراغ دون الدخول في مغامرات طويلة أو صفقات معقدة.

و يسعى فليك للمنافسة بقوة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا و رأى أن الوقت لا يسمح بتجربة أسماء غير جاهزة خاصة في ظل ضغط المباريات وهو ما جعل خيار كانسيلو الأقرب والأكثر أمانًا.

ورقة تكتيكية 

حصل كانسيلو علي أفضلية واضحة عن باقي الأسماء المطروحة هو قدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أيمن أو أيسر إضافة إلى إمكانية توظيفه كلاعب وسط أو جناح متقدم عند الحاجة وهو ما يمنح فليك مرونة تكتيكية كبيرة داخل الملعب.

وخلال فترته السابقة بقميص برشلونة قدم الدولي البرتغالي أدوارا متنوعة ونجح في سد العديد من الثغرات الأمر الذي جعله خيارًا مضمونًا في نظر الجهاز الفني خاصة مع قلة البدائل الجاهزة في صفوف الفريق.

خبرة أوروبية 

إلى جانب مرونته يمتلك كانسيلو سجلًا من التجارب على أعلى مستوى في القارة الأوروبية بعد اللعب مع أندية بحجم مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وهي خبرات يرى فليك أنها عنصر حاسم في فريق يضم عددًا كبيرًا من العناصر الشابة.

وتؤكد هذه الخبرات قدرة اللاعب على التعامل مع الضغوط الكبرى وتقديم الإضافة سواء على المستوى الدفاعي أو في بناء اللعب الهجومي وهي نقطة افتقدها برشلونة في عدة مباريات هذا الموسم.

رغبة اللاعب 

عامل آخر ساهم بقوة في إتمام الصفقة هو رغبة كانسيلو الواضحة في العودة إلى كامب نو معقل نادي برشلونة حيث أبدى اللاعب مرونة كبيرة في المفاوضات ووافق على تخفيض راتبه بما يتناسب مع القيود المالية الصارمة المفروضة على النادي.

هذه التضحية لاقت ترحيبًا داخل الإدارة واعتبرتها ادارة برشلونة مؤشرًا قويًا على التزام اللاعب واستعداده لتقديم أقصى ما لديه فور عودته.

بأقل تكلفة

اقتصاديًا تعد الصفقة مناسبة تمامًا لظروف برشلونة الحالية إذ ستتم بنظام الإعارة مقابل مبلغ لا يتجاوز 5 ملايين يورو وهو ما يتماشى مع السقف الذي وضعته الإدارة لتدعيم الفريق في يناير دون تحميل الميزانية أعباء إضافية.

وفي ظل ندرة الأظهرة المميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية وظهور اضطراري لأسماء خارج مراكزها الأصلية مثل الاعتماد على كاسادو في بعض المباريات أصبح التعاقد مع كانسيلو خيارا منطقيا يجمع بين الجودة والتكلفة المعقولة.

برشلونة الميركاتو الشتوي جواو كانسيلو كانسيلو الهلال السعودي هانز فليك فليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يزور كنائس المدينة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد.. صور

صورة تعبيرية

رغم التباطؤ.. استمرار تحسن أوضاع القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر 2025

جانب من المزاد

71 مليون جنيه حصيلة مزايدة علنية لبيع محلات تجارية بحدائق العاشر من رمضان

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد