برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزا مهما أمام نظيره إسبانيول بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "الكورنيا دي لابرا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الإسباني .

أحرز داني أولمو الهدف الأول، ثم أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة يحتل برشلونة صدارة الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، في المقابل احتل إسبانيول المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

وجاء تشيكل برشلونة كالتالي :-

حارس المرمى: خوان غارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتين - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إيريك غارسيا - فرينكي دي يونغ - رافينيا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - لامين يامال - فيران توريس.