الدوري الإسباني| تشكيل برشلونة أمام إسبانيول

أعلن الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول في الديربي الكتالوني، بمنافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026.



ويستقبل إسبانيول نظيره برشلونة في إطار مباريات الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري، على ملعب "كورنيا إل برات".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بعد خوضه 18 جولة، بينما يملك إسبانيول 33 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وجاء تشيكل برشلونة كالتالي :-

حارس المرمى: خوان غارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتين - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إيريك غارسيا - فرينكي دي يونغ - رافينيا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - لامين يامال - فيران توريس.