قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول فى الدوري الإسباني الليلة

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة هانز فليك قائمة فريقه ضد إسبانيول المقرر لها مساء اليوم.

ويحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على إسبانيول فى تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب إستاد كورنيلا إل برات في الجولة الـ18، ضمن منافسات الدوري الإسباني “الليجا”.

وجاءت القائمةكالتالي:



الحراس: مارك أندري تير شتيجن - جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - درو رودريجيز - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.