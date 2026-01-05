علاء عبده: كنت أتمنى انضمام حمزة عبدالكريم لمنتخب كأس العرب.. ومونديال الناشئين سبب عرض برشلونة

أبدى علاء عبده المدرب العام السابق لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم ، سعادته الكبيرة باقتراب انتقال حمزة عبدالكريم مهاجم الأهلي إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال علاء عبده في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: احتراف لاعب مصري في صفوف نادي بحجم ومكانة برشلونة الإسباني ، أمر يدعو للفخر بكل تأكيد ، وأرى أن بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً التي أقيمت في قطر ، لعبت دوراً كبيراً في تقديم مسؤولي برشلونة لعرض استعارة اللاعب ، ولولا مشاركة اللاعب مع المنتخب في المونديال تحت قيادة المدرب أحمد الكاس ، لما علم برشلونة بوجود اللاعب من الأساس ، خاصةً أنه لا يشارك مع الأهلي.

وتابع: حمزة عبدالكريم ظهر بشكل جيد مع منتخب الناشئين في كأس العالم رغم وداع الفراعنة من دور الستة عشر ، لكن اللاعب نجح في تسجيل هدفين أمام هايتي وفنزويلا.

وأختتم علاء عبده تصريحاته قائلا: كنت أتمنى أن يتم استدعاء حمزة عبدالكريم للمشاركة مع المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان خاصةً أن أداء مهاجمي الفراعنة خلال البطولة لم يكن على المستوى المطلوب.