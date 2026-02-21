قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياما ضربت مخرجين.. رامز جلال يسخر من غادة عبد الرازق
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
رياضة

فان بيرسي: نراعي اللاعبين الصائمين في فينورد ونحاول أن نجعل الأمر سهلا قدر الإمكان

باسنتي ناجي

تحدث نجم أرسنال ومانشتسر يونايتد السابق روبن فان بيرسي ومدرب نادي "فينورد روتردام" الهولندي عن اللاعبين الصائمين شهر رمضان. 

فإن بيرسي

وقال فان بيرسي عبر تصريحات إذاعيه :"نضع في اعتبارنا اللاعبين الصائمين، ونحاول أن نجعل الأمر سهلا قدر الإمكان". 

ذكرت صحيفة (ذا أثليتك) البريطانية، أن نادي "فينورد روتردام" الهولندي توصل لاتفاق مبدئي لتعيين نجم أرسنال ومانشتسر يونايتد السابق روبن فان بيرسي، مدرباً للفريق ويعاونه رينيه هاك. 

وأكدت الصحيفة أن اتفاقاً أبرم بين فريق "فينورد" وفريق "هيرنفين"، الذي يتولى فان بيرسي، تدريبه حالياً. 

وكشفت عن أنه يتم حالياً صياغة العقود لتعيين فان بيرسي وهاك على رأس الجهاز التدريبي للفريق حتى صيف العام 2027.

وسيرحل فان بيرسي، عن فريق "هيرنفين" الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الهولندي والذي يعد أولى تجاربه التدريبية.

وسبق لرينيه هاك، أن تولى منصب المدرب المساعد للهولندي إيرك تين هاج، في أثناء تدريب مانشستر يونايتد.

يذكر أن فان بيرسي، أنهى مسيرته الكروية في الملاعب في صفوف فينورد، وسجل مع الفريق 46 هدفاً في 122 مباراة.

ويحتل فينورد حالياً المركز الرابع في الدوري الهولندي، بفارق 14 نقطة عن المتصدر أياكس.

وتأهل فينورد للدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب إقصاء ميلان الإيطالي، وسيواجه في الدور المقبل إما إنتر ميلان الإيطالي أو أرسنال الإنجليزي.

