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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فينورد الهولندي يتوصل لاتفاق لتعيين فان بيرسي مدربًا للفريق حتى صيف 2027

فان بيرسي
فان بيرسي
رباب الهواري

ذكرت صحيفة (ذا أثليتك) البريطانية، أن نادي "فينورد روتردام" الهولندي توصل لاتفاق مبدئي لتعيين نجم أرسنال ومانشتسر يونايتد السابق روبن فان بيرسي، مدرباً للفريق ويعاونه رينيه هاك. 
 

وذكرت الصحيفة أن اتفاقاً أبرم بين فريق "فينورد" وفريق "هيرنفين"، الذي يتولى فان بيرسي، تدريبه حالياً. 


وكشفت عن أنه يتم حالياً صياغة العقود لتعيين فان بيرسي وهاك على رأس الجهاز التدريبي للفريق حتى صيف العام 2027.


وسيرحل فان بيرسي، عن فريق "هيرنفين" الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الهولندي والذي يعد أولى تجاربه التدريبية.


وسبق لرينيه هاك، أن تولى منصب المدرب المساعد للهولندي إيرك تين هاج، في أثناء تدريب مانشستر يونايتد.


يذكر أن فان بيرسي، أنهى مسيرته الكروية في الملاعب في صفوف فينورد، وسجل مع الفريق 46 هدفاً في 122 مباراة.


ويحتل فينورد حالياً المركز الرابع في الدوري الهولندي، بفارق 14 نقطة عن المتصدر أياكس.
كما تأهل فينورد للدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب إقصاء ميلان الإيطالي، وسيواجه في الدور المقبل إما إنتر ميلان الإيطالي أو أرسنال الإنجليزي.

فان بيرسي ارسنال هيرنفين فينورد الهولندى الدورى الهولندي

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