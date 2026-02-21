تشكيل مباراة رايو فاليكانو وريال بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن الجهازان الفنيان لناديي رايو فاليكانو وريال بيتيس، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل ريال بيتيس كالتالي:
حراسة المرمى: فاليس.
خط الدفاع: رودريجيز - ناتان - دييجو لورينتي - رويبال.
خط الوسط: فيدالجو - روكا - فرونالس.
خط الهجوم: الزلزولي - باكامبو - أنتوني.
فيما جاء تشكيل رايو فاليكانو كالتالي:
حراسة المرمى: باتالا.
خط الدفاع: راتيو - ليجون - ميندي - إسبينو.
خط الوسط: جيرارد جومباو - فالنتين - بالازون.
خط الهجوم: أخوماش - دي فروتس - بيريز.
ويحتل فريق ريال بيتيس المركز الخامس برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق رايو فاليكانو في المركز 17 برصيد 25 نقطة.