ياما ضربت مخرجين.. رامز جلال يسخر من غادة عبد الرازق
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
تشكيل مباراة رايو فاليكانو وريال بيتيس في الدوري الإسباني

ريال بيتيس
مجدي سلامة

أعلن الجهازان الفنيان لناديي رايو فاليكانو وريال بيتيس، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال بيتيس كالتالي:

حراسة المرمى: فاليس.

خط الدفاع: رودريجيز - ناتان - دييجو لورينتي - رويبال.

خط الوسط: فيدالجو - روكا - فرونالس.

خط الهجوم: الزلزولي - باكامبو - أنتوني.

فيما جاء تشكيل رايو فاليكانو كالتالي:

حراسة المرمى: باتالا.

خط الدفاع: راتيو - ليجون - ميندي - إسبينو.

خط الوسط: جيرارد جومباو - فالنتين - بالازون.

خط الهجوم: أخوماش - دي فروتس - بيريز.

ويحتل فريق ريال بيتيس المركز الخامس برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق رايو فاليكانو في المركز 17 برصيد 25 نقطة.

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

غادة عبد الرازق

خست وبقت مفيش.. رامز جلال: غادة عبد الرازق عايشة على البسكوت

حسن عبد الحميد

القوة والصبر لمواجهة الصعاب.. أستاذ تفسير: من يستبشر بالخير يبشره الله بنعم وفضل عظيم

أبو اليزيد سلامة

تدبر المعاني.. مدير شؤون القرآن بالأزهر: القرآن الكريم يعزز قيم الترابط والاتحاد بين المسلمين

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

