قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير أسوأ من مادورو
متى صيام 27 رجب الخميس أم الجمعة؟.. لا تحرم نفسك من 8 أرزاق
نتائج منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا قبل مواجهة بنين
التصريح بدفن جثة أم وطفليها فى حريق شقة بقليوب
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا قبل مواجهة بنين

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب بنين، في السادسة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب. 

وتترقب الجماهير المصرية هذه المباراة على أمل استعادة الانتصارات ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

منتخب مصر وبنين.. مواجهة حاسمة في الأدوار الإقصائية

يدخل الفراعنة لقاء بنين بطموحات كبيرة لتجاوز عقبة دور الـ16، الذي شهد نتائج متباينة للمنتخب خلال النسخ الأخيرة من البطولة. ويعوّل الجهاز الفني على خبرات اللاعبين الدوليين وقدرتهم على حسم المواجهات الصعبة في المواعيد الكبرى.

نسخة 2024.. وداع مؤلم بركلات الترجيح

في النسخة الماضية من البطولة، ودّع منتخب مصر المنافسات من دور الـ16 بعد خسارة درامية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مباراة شهدت صراعًا قويًا حتى اللحظات الأخيرة.

نسخة 2022.. عبور صعب أمام كوت ديفوار
 

نجح المنتخب المصري في تجاوز دور الـ16 خلال نسخة 2022، بعدما تفوق على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، في لقاء اتسم بالقوة والندية.

نسخة 2019.. خسارة مفاجئة على أرض مصر
 

تعرض الفراعنة لصدمة كبيرة في نسخة 2019، التي استضافتها مصر، بعدما خرجوا من دور الـ16 إثر الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

نسخة 2017.. فوز ثمين أمام المغرب

حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا في دور الـ16 بنسخة 2017، بتغلبه على منتخب المغرب بهدف دون رد، سجله محمود عبد المنعم “كهربا”، ليحجز بطاقة التأهل للدور التالي ويواصل طريقه نحو النهائي.

آمال الجماهير قبل مواجهة بنين

تتطلع الجماهير المصرية إلى أن ينجح المنتخب في كسر عقدة النتائج المتقلبة بدور الـ16، وتحقيق الفوز على بنين، من أجل استعادة الثقة ومواصلة المنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية.


 

منتخب مصر اخبار الرياضة منتخب بنين كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

ترشيحاتنا

هنا الزاهد

هنا الزاهد تتألق باطلالة جريئة في عيد ميلادها

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

أمير صلاح الدين مع أسرته في العرض الخاص لفيلم «جوازة ولا جنازة»

أمير صلاح الدين مع أسرته في العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد