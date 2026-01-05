نتائج منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا قبل مواجهة بنين

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب بنين، في السادسة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وتترقب الجماهير المصرية هذه المباراة على أمل استعادة الانتصارات ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

منتخب مصر وبنين.. مواجهة حاسمة في الأدوار الإقصائية

يدخل الفراعنة لقاء بنين بطموحات كبيرة لتجاوز عقبة دور الـ16، الذي شهد نتائج متباينة للمنتخب خلال النسخ الأخيرة من البطولة. ويعوّل الجهاز الفني على خبرات اللاعبين الدوليين وقدرتهم على حسم المواجهات الصعبة في المواعيد الكبرى.

نسخة 2024.. وداع مؤلم بركلات الترجيح

في النسخة الماضية من البطولة، ودّع منتخب مصر المنافسات من دور الـ16 بعد خسارة درامية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مباراة شهدت صراعًا قويًا حتى اللحظات الأخيرة.

نسخة 2022.. عبور صعب أمام كوت ديفوار



نجح المنتخب المصري في تجاوز دور الـ16 خلال نسخة 2022، بعدما تفوق على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، في لقاء اتسم بالقوة والندية.

نسخة 2019.. خسارة مفاجئة على أرض مصر



تعرض الفراعنة لصدمة كبيرة في نسخة 2019، التي استضافتها مصر، بعدما خرجوا من دور الـ16 إثر الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

نسخة 2017.. فوز ثمين أمام المغرب

حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا في دور الـ16 بنسخة 2017، بتغلبه على منتخب المغرب بهدف دون رد، سجله محمود عبد المنعم “كهربا”، ليحجز بطاقة التأهل للدور التالي ويواصل طريقه نحو النهائي.

آمال الجماهير قبل مواجهة بنين

تتطلع الجماهير المصرية إلى أن ينجح المنتخب في كسر عقدة النتائج المتقلبة بدور الـ16، وتحقيق الفوز على بنين، من أجل استعادة الثقة ومواصلة المنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية.



