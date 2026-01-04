قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع
حقيقة زيادة أسعار السجائر.. شعبة الدخان تكشف التفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل وفد الفيفا ضمن الجولة الترويجية لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة القدم مستقبلا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الرياضة يسافر إلى المغرب لمؤازرة منتخب مصر في مباراة بنين

منتخب مصر
عبدالله هشام

يستعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للسفر للمغرب لمساندة منتخب مصر خلال مواجهة بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبوجاه منتخب مصر منافسه بنين غدا الأثنين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات أمم أفريقيا.

ويحرص الدكتور أشرف صبحي على التواجد لمساندة الفراعنة في مباراة مهمة خلال المشوار القاري.

استقبال نسخة كأس العالم في مصر

في سياق أخر يعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا، بعد وصول النسخة الاصلية من كأس العالم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بينما تقام احتفالية كبرى غدًا بالمتحف المصري الكبير لاستقبال كأس العالم بعد وصولها إلى مصر، في إطار رحلة الكأس قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي تقام صيف العام الجاري في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال المناقشات، أهمية الاستعداد الكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنظيم فعالية تليق بمكانة الدولة المصرية، وتعكس ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية، وتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة مصر لإحدى المحطات المبكرة من جولة كأس العالم تمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتفاعل الجماهيري مع الأحداث العالمية الكبرى.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء انطلاق جولة كأس العالم FIFA 2026™، برعاية شركة كوكاكولا، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر 30 دولة و75 محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم FIFA الأصلي.

وتُعد هذه الجولة جزءًا من الاحتفال بمرور 20 عامًا على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، حيث تمثل منصة دولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026، المقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً، حيث تُقام المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي، بينما تستضيف مدينة نيويورك نيوجيرسي المباراة النهائية

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة كأس العالم كأس الأمم الأفريقية

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

القابضة للمياه تنشر فيديو توعويا

القابضة للمياه تنشر فيديو توعويا عن مراكز خدمة العملاء وتقديم الخدمات

وزير التموين

التموين: المعمل المركزي للوزارة يحصل على شهادة الاعتماد الدولية ISO 17025

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد 4-1-2025

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

