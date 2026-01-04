وزير الرياضة يسافر إلى المغرب لمؤازرة منتخب مصر في مباراة بنين

يستعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للسفر للمغرب لمساندة منتخب مصر خلال مواجهة بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبوجاه منتخب مصر منافسه بنين غدا الأثنين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات أمم أفريقيا.

ويحرص الدكتور أشرف صبحي على التواجد لمساندة الفراعنة في مباراة مهمة خلال المشوار القاري.

استقبال نسخة كأس العالم في مصر

في سياق أخر يعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا، بعد وصول النسخة الاصلية من كأس العالم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بينما تقام احتفالية كبرى غدًا بالمتحف المصري الكبير لاستقبال كأس العالم بعد وصولها إلى مصر، في إطار رحلة الكأس قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي تقام صيف العام الجاري في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال المناقشات، أهمية الاستعداد الكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنظيم فعالية تليق بمكانة الدولة المصرية، وتعكس ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية، وتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة مصر لإحدى المحطات المبكرة من جولة كأس العالم تمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتفاعل الجماهيري مع الأحداث العالمية الكبرى.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء انطلاق جولة كأس العالم FIFA 2026™، برعاية شركة كوكاكولا، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر 30 دولة و75 محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم FIFA الأصلي.

وتُعد هذه الجولة جزءًا من الاحتفال بمرور 20 عامًا على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، حيث تمثل منصة دولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026، المقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً، حيث تُقام المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي، بينما تستضيف مدينة نيويورك نيوجيرسي المباراة النهائية