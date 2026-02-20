لخدمة سوق أفلاقة الجديد.. محافظ البحيرة توجه بتشغيل 3 أتوبيسات يوم الجمعة من كل أسبوع

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشغيل ثلاثة أتوبيسات نقل داخلي بمنطقة أفلاقة يوم الجمعة من كل أسبوع، بدءًا من غدٍ الجمعة، لخدمة أهالي المنطقة والمترددين على سوق أفلاقة الجديد، ومنع أي استغلال للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والفترة المقبلة.

وتتحرك الأتوبيسات الجديدة على 3 خطوط رئيسية لتغطية أكبر عدد من المناطق، حيث يخدم الخط الأول مناطق سوق أفلاقة والبلد والطريق الدولي وحسن خير وتوابعها.

بينما يغطي الخط الثاني مناطق سوق الكاتب ونيابة المرور، في حين يمر الخط الثالث عبر السوق ومسجد الشيخة مريم والطريق الدولي، مع العودة على نفس المسارات.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود المحافظة في تطوير منظومة النقل الداخلي، حيث قررت محافظ البحيرة أمس بخفض تعريفة النقل الداخلي إلى خمسة جنيهات فقط لجميع الخطوط، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الانضباط في منظومة النقل.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة التنقل داخل المراكز والمدن، لتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة لأبناء المحافظة.