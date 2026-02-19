قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بكاء وفرحة عارمة.. عمرو الليثي يمنح جوائز مالية لسيدات بالبحيرة

عمرو الليثي
عمرو الليثي
هاني حسين

أكد الإعلامي د. عمرو الليثي، أن برنامج “أجمل ناس “ المذاع على قناة ” الحياة” يساهم في رسم البسمة علي شفاه أهالينا وادخال السعادة علي قلوبهم ، ويذهب الي كافة المحافظات والمدن.

وذهبت كاميرا البرنامج في أولي الحلقات الي محافظة البحيرة ،  والتقي الليثي مع سيدات فاضلات التقي لهم مصادفة وهو يجول بسيارة المفاجآت وهم يعملون في احدي المزارع وهم من محافظة المنوفية.

وقالت إحداهما، :" لدي ثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة ، وزوجي علي قد حاله ، وانا بشتغل وأجري ٢٠٠ جنيه في اليوم حتي اساعد زوجي ، وبخرج من بعد الفجر وابدأي يومي في العمل واتمني ربنا يشفي ابني كريم والحمد لله احنا بخير ومستورين".

بينما اشارت زميلتها، انها مخطوبة وتكافح من اجل تجهيز نفسها وتجتهد حتي تستطيع الزواج ، واتمني من الله ان يساعدني حتي استطيع الزواج .

وقام الليثي بشكرهم علي كفاحهم موجها لهم عدد من الاسئلة البسيطة حتي يعطيهم جوائز البرنامج وقام بإهداء احداهما ٥ الاف جنيه  وهي تبكي من السعادة وتقول الفلوس رزق أولادي واجيب مستلزمات رمضان وملابس العيد ، بينما أهدي الاخري خمسة الاف جنيه وقالت هجيب الأجهزة الكهربائية وسط سعادتها  

وتحت شعار «هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم»، تذهب كاميرا برنامج «أجمل ناس» يومياً  الي مختلف أنحاء الجمهورية ، وادخال المساعدات علي قلوبهم وتوجيه الشكر لهم علي كفاحهم .

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

عمرو الليثي اخبار التوك شو الفن التمثيل اجمل ناس

