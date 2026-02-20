قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء الخميسي: داليا مصطفى قالتلي "إوعي تتنازلي عن جوزك"
يجوز إخراجها من أول رمضان.. تعرف على مقدار زكاة الفطر لعام 2026
لقاء الخميسي: لو رجع بيا الزمن مش هتردد لحظة في الزواج من عبد المنصف
إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب
الحلقة الثانية من مسلسل توابع.. طارق يطلب من أسماء أبو اليزيد مساعدة نجله
أنا غلطت في حقه .. لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بتصريح مثير عن أوسا
لقاء الخميسي: نجمة شهيرة حاربتني في بدايتي ونور الشريف أنقذني
تنبيه للمصنعين والتجار | عقوبات صارمة على استخدام مؤشرات جغرافية مضللة
سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل اتنين غيرنا
عزازي يخطط لإقناع منصور بأن "علي كلاي" ابنه في الحلقة الثانية
3 ركائز اساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر.. وزير الاتصالات يوضح
فن وثقافة

مسلسل كان ياما كان يتصدر تريند جوجل ويلقى إشادات الجمهور

أحمد البهى

تصدر مسلسل كان ياما كان للنجم ماجد الكدواني تريند جوجل بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل .

ولقى المسلسل إشادات كبيرة من الجمهور بعد الاحداث التي دارت خلال الحلقتين .


مسلسل كان ياما كان الحلقة الثانية.. 
عرضت قناة DMC الحلقة الأولى من مسلسل كان ياما كان، عبر شاشتها ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2026، والتي تضمنت أحداث عديدة ومشوقة.
مسلسل كان ياما كان الحلقة الثانية، بدأت بمحاولة معرفة "مصطفى" ماجد الكدواني، سبب طلب زوجته "داليا" يسرا اللوزي، الطلاق بعد زواج دام لـ 15 عامًا.
مسلسل كان ياما كان الحلقة الثانية، أخبرت يسرا اللوزي زوجها ماجد الكدواني أن المشكلة ليست به إطلاقًا موضحة ذلك بأنه على المستوى العاطفي و الأسري لم يقصر نهائيًا.


مسلسل كان ياما كان الحلقة الثانية، وأعربت يسرا اللوزي لـ ماجد الكدواني، أنهم لم يتفاهموا مطلقًا على مدار سنوات زواجهم وأنها تشعر بأن حياتها أصبحت فارغة وليس بها شئ جديد.
مسلسل كان ياما كان الحلقة الثانية، ودافع ماجد الكدواني عن نفسه بأنه لم يريد تحميلها ضغوطًا نهائيًا، موضحًا بأنه رضخ لرغبتها في عدم الإنجاب مرة أخرى عقب ابنتهما، رغم رغبته في ذلك.
مواعيد عرض مسلسل كان ياما كان
يُعرض مسلسل كان ياما كان في تمام الساعة 7:15 مساءً عبر شاشة قناة DMC، ويتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 10:15 مساءً، بينما يتم عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 1:45 صباحًا.

أحداث مسلسل كان ياما كان
مسلسل "كان ياما كان"، بعد 15 عاماً من الرتابة، تضرب أزمة منتصف العمر استقرار أسرة صغيرة، حين تقرر الزوجة كسر قيود الزواج والمطالبة بالطلاق بحثاً عن حياة جديدة وقصة حب تعيد لها شغفها المفقود.

أبطال مسلسل كان ياما كان
مسلسل "كان ياما كان"، بطولة الفنان ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، عارفة عبدالرسول، نهى عابدين، حازم راغب، يوسف عمر، جلا هشام، ريتال عبدالعزيز، حنان يوسف، آلاء علي، هنا غانم، تميمة حافظ، تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل.

مسلسل كان ياما كان كان ياما كان ماجد الكدواني

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

عمرو دياب

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة من الموبايل

1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

