مسلسل كان ياما كان يتصدر تريند جوجل ويلقى إشادات الجمهور

تصدر مسلسل كان ياما كان للنجم ماجد الكدواني تريند جوجل بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل .

ولقى المسلسل إشادات كبيرة من الجمهور بعد الاحداث التي دارت خلال الحلقتين .



مسلسل كان ياما كان الحلقة الثانية..

عرضت قناة DMC الحلقة الأولى من مسلسل كان ياما كان، عبر شاشتها ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2026، والتي تضمنت أحداث عديدة ومشوقة.

مسلسل كان ياما كان الحلقة الثانية، بدأت بمحاولة معرفة "مصطفى" ماجد الكدواني، سبب طلب زوجته "داليا" يسرا اللوزي، الطلاق بعد زواج دام لـ 15 عامًا.

مسلسل كان ياما كان الحلقة الثانية، أخبرت يسرا اللوزي زوجها ماجد الكدواني أن المشكلة ليست به إطلاقًا موضحة ذلك بأنه على المستوى العاطفي و الأسري لم يقصر نهائيًا.



مسلسل كان ياما كان الحلقة الثانية، وأعربت يسرا اللوزي لـ ماجد الكدواني، أنهم لم يتفاهموا مطلقًا على مدار سنوات زواجهم وأنها تشعر بأن حياتها أصبحت فارغة وليس بها شئ جديد.

مسلسل كان ياما كان الحلقة الثانية، ودافع ماجد الكدواني عن نفسه بأنه لم يريد تحميلها ضغوطًا نهائيًا، موضحًا بأنه رضخ لرغبتها في عدم الإنجاب مرة أخرى عقب ابنتهما، رغم رغبته في ذلك.

مواعيد عرض مسلسل كان ياما كان

يُعرض مسلسل كان ياما كان في تمام الساعة 7:15 مساءً عبر شاشة قناة DMC، ويتم عرض الإعادة الأولى في تمام الساعة 10:15 مساءً، بينما يتم عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 1:45 صباحًا.

أحداث مسلسل كان ياما كان

مسلسل "كان ياما كان"، بعد 15 عاماً من الرتابة، تضرب أزمة منتصف العمر استقرار أسرة صغيرة، حين تقرر الزوجة كسر قيود الزواج والمطالبة بالطلاق بحثاً عن حياة جديدة وقصة حب تعيد لها شغفها المفقود.

أبطال مسلسل كان ياما كان

مسلسل "كان ياما كان"، بطولة الفنان ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، عارفة عبدالرسول، نهى عابدين، حازم راغب، يوسف عمر، جلا هشام، ريتال عبدالعزيز، حنان يوسف، آلاء علي، هنا غانم، تميمة حافظ، تأليف شيرين دياب، إخراج كريم العدل.