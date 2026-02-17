جيهان زكي وعمرو الليثي يبحثان تعزيز "القوة الناعمة" المصرية في دول منظمة التعاون الإسلامي

استقبلت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، بمكتبها، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها وزيرةً للثقافة.

وأعرب الدكتور عمرو الليثي، خلال اللقاء، عن خالص تمنياته لوزيرة الثقافة بالتوفيق في مهام منصبها، مؤكدًا حرص الاتحاد على تعزيز أوجه التعاون الثقافي والإعلامي مع مصر؛ بما يخدم دول منظمة التعاون الإسلامي.

كما تناول اللقاء بحث سُبُل تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة والاتحاد، خاصةً في مجالات الإنتاج الفني والأنشطة الأكاديمية والتدريبية؛ بما يسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جانبها، أعربت الدكتورة جيهان زكي عن تقديرها لهذه الزيارة، مؤكدةً أهمية الشراكة مع اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في نشر الثقافة والفنون، وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الثقافة على الانفتاح على المؤسسات الإقليمية والدولية، وتفعيل أطر التعاون المشترك؛ بما يدعم القوة الناعمة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.