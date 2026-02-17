قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
جيهان زكي وعمرو الليثي يبحثان تعزيز "القوة الناعمة" المصرية في دول منظمة التعاون الإسلامي

جيهان زكي وعمرو الليثي
جيهان زكي وعمرو الليثي
أ ش أ

استقبلت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، بمكتبها، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها وزيرةً للثقافة.

وأعرب الدكتور عمرو الليثي، خلال اللقاء، عن خالص تمنياته لوزيرة الثقافة بالتوفيق في مهام منصبها، مؤكدًا حرص الاتحاد على تعزيز أوجه التعاون الثقافي والإعلامي مع مصر؛ بما يخدم دول منظمة التعاون الإسلامي.

كما تناول اللقاء بحث سُبُل تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة والاتحاد، خاصةً في مجالات الإنتاج الفني والأنشطة الأكاديمية والتدريبية؛ بما يسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جانبها، أعربت الدكتورة جيهان زكي عن تقديرها لهذه الزيارة، مؤكدةً أهمية الشراكة مع اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في نشر الثقافة والفنون، وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الثقافة على الانفتاح على المؤسسات الإقليمية والدولية، وتفعيل أطر التعاون المشترك؛ بما يدعم القوة الناعمة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

