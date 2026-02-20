تصاعد درامي في الحلقة الثانية من «على قد الحب» وإشادات بالمخرج خالد سعيد

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل على قد الحب تصاعدًا لافتًا في وتيرة الأحداث، وسط إشادات واسعة بالرؤية الإخراجية للمخرج خالد سعيد، الذي نجح في تقديم مشاهد إنسانية مشحونة بالمشاعر دون افتعال، مع الحفاظ على إيقاع درامي متوازن.

وجاءت أبرز لحظات الحلقة في المواجهة القوية بين مريم، التي تجسد شخصيتها النجمة نيللي كريم، ووالدها جميل الذي يؤدي دوره محمد أبو داوود، حيث رفضت استقباله داخل شقتها، وقاطعته فور رؤيته، في مشهد عكس حجم التوتر والغضب المتراكم داخلها.

وفي خط درامي موازٍ، حاولت سميرة، التي تقدمها صفاء الطوخي، احتواء الموقف، فجلست مع مريم لمعرفة أسباب خلافها الحاد مع ابنتها سارة، مؤكدة لها أن ما رأته لم يكن سوى كابوس، قبل أن تحتضنها في مشهد مؤثر كشف هشاشة البطلة وصراعها النفسي العميق.

و حصد المخرج خالد سعيد إشادات نقدية وجماهيرية واضحة بعد الحلقات الأخيرة من مسلسل «على قد الحب»، حيث برزت بصمته الإخراجية في أكثر من مستوى، سواء على مستوى إدارة الكاميرا و الأداء التمثيلي و صناعة التشويق البصري والدرامي.

المسلسل يُعرض حصريًا عبر شاشة CBC و**CBC دراما**، بالإضافة إلى منصة Watch it، ويواصل جذب الأنظار بفضل معالجته الاجتماعية الرومانسية التي تمزج بين المشاعر الإنسانية والتحديات الأسرية.

ويشارك في البطولة إلى جانب نيللي كريم كل من شريف سلامة، مها نصار، أحمد ماجد، ميمي جمال وعدد من النجوم، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإنتاج سالي والي.

الحلقة الثانية أكدت أن «على قد الحب» يسير بخط درامي متصاعد، مع تركيز واضح على البناء النفسي للشخصيات، ما يجعله من أبرز الأعمال الاجتماعية في الموسم الحالي.