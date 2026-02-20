قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي قسوس مجمع القاهرة وزوجاتهم بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، صباح اليوم الجمعة، قسوس مجمع القاهرة الإنجيلي وزوجاتهم، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام للمؤسسات التعليمية بـ"سنودس النيل الإنجيلي"، والقس إميل نبيل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، إلى جانب عدد كبير من قسوس المجمع وزوجاتهم.

وفي كلمته، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بالحضور جميعًا، كما وجّه ترحيبًا خاصًا بشيوخ قسوس سنودس النيل الإنجيلي، القس يوسف بطرس والقس أميل زكي، مثمّنًا دورهم الروحي والتاريخي في دعم مسيرة الكنيسة وخدمتها.

واستعرض رئيس الهيئة أبرز أنشطة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مشيرًا إلى دورها التنموي والوطني الممتد عبر عقود في خدمة المجتمع المصري، على المستوى المحلي في مجالات التنمية والتعليم والتمكين المجتمعي، إلى جانب دورها الدولي وحضورها في المحافل العالمية، وما تحظى به من تقدير دولي يعكس قيمة رسالتها الوطنية.

وأكد أن الهيئة تواصل التزامها الراسخ بخدمة “مصرنا الغالية”، والعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، إيمانًا برسالتها في بناء الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والسلام والتنمية المستدامة.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 20-2-2026

يوم روحي

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشهد اليوم الروحي ببازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة

مهندسة الطاقة الذرية

التضامن تنقذ مهندسة الطاقة الذرية من الرصيف إلى دار الخير بالجيزة

التعليم العالي

التعليم العالي: احتضان فرق بحثية ضمن برنامجي R2E وأوليمبياد الشركات الناشئة

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

