حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك

يشهد الذكاء الاصطناعي حضورا متسارعا في الأجهزة والخدمات التي نعتمد عليها يوميا، بما في ذلك هواتف آيفون وأجهزة iPad وحواسيب Mac من آبل.

ورغم أن نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليا لدى الشركة لا تزال محدودة نسبيا، فإن المستخدمين يملكون بدائل قوية، أبرزها دمج تطبيق OpenAI الشهير ChatGPT مباشرة داخل أنظمة آبل، هذا التكامل يتيح الوصول السريع إلى معلومات محدثة، وتحسين النصوص، وإنشاء الصور، وغير ذلك الكثير.

إليك أبرز المزايا التي يمكنك الاستفادة منها عبر ChatGPT على أجهزة آبل:

1. التطبيقات المصغرة:



أطلقت OpenAI مؤخرا ميزة التطبيقات المصغرة داخل ChatGPT، والتي تتيح الوصول إلى خدماتك المفضلة عبر أوامر نصية، الميزة متوفرة على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS والويب.

يمكنك، على سبيل المثال، استخدام تطبيق Apple Music داخل ChatGPT للبحث عن الأغاني وإنشاء قوائم تشغيل وإضافتها إلى مكتبتك، كما يمكن الاستفادة من تكامل Adobe Acrobat لرفع ملفات PDF وتعديلها مباشرة عبر واجهة الدردشة.



2. مساعدة مباشرة على macOS:



عند تثبيت تطبيق ChatGPT الرسمي على جهاز Mac، يمكن ربطه بالتطبيقات المفتوحة حاليا، فمثلا، يستطيع قراءة الأوامر التي تكتبها في Terminal ومساعدتك على تصحيحها، أو مراجعة الملاحظات التي تعمل عليها واقتراح تعديلات مناسبة بناء على طلبك.

3. وصول سريع من أي مكان:

يوفر ChatGPT اختصارات متعددة على iOS وiPadOS وmacOS لتشغيله بسرعة، يمكن إضافته إلى مركز التحكم أو شاشة القفل على آيفون وiPad، كما يمكن تعيينه لزر الإجراءات في الأجهزة الأحدث.

وعلى Mac، يكفي الضغط على Option + Space لإظهار نافذة مصغرة لإدخال الأوامر أو رفع الملفات أو ربط التطبيقات، كذلك يمكن دمجه مع تطبيق الاختصارات لتنفيذ مهام تلقائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

4. تكامل مع سيري:

في حال تفعيل ميزة Apple Intelligence، يمكن للمساعد الصوتي سيري الاستعانة بقدرات ChatGPT للإجابة عن الأسئلة بدل الاكتفاء بعرض نتائج ويب، ويتم ذلك من خلال الإعدادات، حيث يمكن تفعيل خيار استخدام ChatGPT، مما يسمح لـ Siri بتمرير الأسئلة وقراءة الإجابات بصوت عال.

5. أدوات الكتابة :

تتيح هذه الميزة تدقيق النصوص وإعادة صياغتها وتلخيصها وتغيير نبرتها مباشرة داخل النظام، وبفضل ChatGPT، يمكن أيضا إنشاء نصوص جديدة بالكامل أو تنفيذ تعديلات مخصصة بناء على وصفك للتغييرات المطلوبة.

6. Image Playground مع دعم ChatGPT:



يعد Image Playground مولد الصور بالذكاء الاصطناعي من آبل، ويوفر أنماطا متعددة للرسم والتوضيح. وللحصول على نتائج أكثر تقدما، يمكن اختيار ChatGPT كمحرك لإنشاء الصور بأنماط مثل الأنيمي أو الرسم الزيتي أو الرسوم المتجهة، دون مغادرة التطبيق.

7. مزايا الاشتراكات المدفوعة والمزامنة:

يوجد حد يومي لاستخدام بعض مزايا ChatGPT مثل رفع الملفات أو توليد الصور، لكن يمكن لمشتركي الخطط المدفوعة مثل Go أو Plus أو Pro ربط حساباتهم لتوسيع الحدود أو إلغائها، إضافة إلى مزامنة المحادثات عبر الأجهزة المختلفة.

8. المحادثات الجماعية:

عند التخطيط لفعالية أو العمل على مشروع مشترك، يمكن إنشاء دردشة جماعية داخل ChatGPT ومشاركة رابطها مع الآخرين، ما يتيح تبادل الأفكار والاستفادة من اقتراحات الذكاء الاصطناعي بشكل تعاوني.

9. نصائح الشراء:



عند التفكير في ترقية أحد أجهزة آبل ، يمكن استخدام وضع “البحث للتسوق” داخل ChatGPT لتحديد الخيارات الأنسب وفق الميزانية واحتياجات الأداء، يعرض النظام مقارنات للأسعار والمواصفات لمساعدتك في اتخاذ قرار مدروس.

10. فهم أجهزتك بشكل أفضل:

يمكن لـ ChatGPT مساعدتك على التعرف إلى أحدث إصدارات أنظمة التشغيل وميزاتها بلغة مبسطة، دون الحاجة إلى قراءة سجلات التحديث المعقدة.

كما يمكنك رفع لقطات شاشة للأخطاء التي تواجهها أو استخدام وضع المكالمات المرئية لعرض المشكلة مباشرة، ليقترح عليك حلولا مستندة إلى تجارب مشابهة.

باختصار، أصبح دمج ChatGPT في منظومة آبل أداة عملية لتعزيز الإنتاجية، سواء في العمل أو الدراسة أو حتى إدارة المهام اليومية، ما يعكس التحول المتزايد نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي أساسي.