قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبرز 4 تحديثات مرتقبة في ChatGPT لعام 2026

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة OpenAI لإحداث تحول جديد في تجربة مستخدمي ChatGPT خلال عام 2026، مع إطلاق GPT-5.2 كالنموذج الافتراضي، وبدء اختبار الإعلانات لأول مرة، وتطبيق نظام ذكي لتقدير عمر المستخدمين لضمان حماية الأطفال. 

تأتي هذه الخطوات بعد سلسلة من التحديثات الهامة في 2025، ما يؤكد أن ChatGPT مستمر في التوسع والتحول ليصبح أكثر ذكاء وتفاعلية من أي وقت مضى.

ومع استمرار تزايد قاعدة مستخدميه بشكل مطرد، يبدو أن وتيرة نموه لن تتوقف قريبا، وتواصل OpenAI إطلاق نماذج وميزات جديدة بسرعة غير مسبوقة، ما يجعل عام 2026 يبدو مرشحا ليكون أحد أبرز أعوام التحول والتطور في تاريخ ChatGPT، إليك أبرز التغييرات التي ستشهدها الخدمة هذا العام.

1. GPT-5.2 يحل محل النماذج القديمة:

ستتوقف OpenAI عن دعم 6 نماذج قديمة اعتبارا من 13 فبراير 2026، بما في ذلك GPT-5 (Instant وThinking)، وGPT-4o، وGPT-4.1، وGPT-4.1 mini، وOpenAI o4-mini. وسيصبح GPT-5.2 هو النموذج الافتراضي لجميع مستخدمي ChatGPT.

2. الإعلانات تصل ChatGPT أخيرا:

بعد تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي سام ألتمان في أكتوبر 2024 عن عدم رغبته في دمج الإعلانات مع الذكاء الاصطناعي، قررت OpenAI بدء اختبار الإعلانات في الولايات المتحدة منتصف يناير 2026.

تم الإعلان عن ذلك مع تقديم اشتراك جديد باسم ChatGPT Go بسعر 8 دولارات شهريا، بين الخطة المجانية واشتراك Plus البالغ 20 دولارا، المستخدمون المجانيون واشتراك Go سيشاهدون الإعلانات، بينما سيظل مستخدمو Plus وPro وBusiness وEnterprise بدون إعلانات.

أكدت الشركة أن الإعلانات لن تؤثر على إجابات ChatGPT، وستظل بيانات المستخدمين ومحادثاتهم محمية ولن تباع للمعلنين، كما لن تظهر الإعلانات بالقرب من المواضيع الحساسة مثل الصحة النفسية أو السياسة.

ChatGPT

3. حماية المستخدمين الصغار عبر تقدير العمر:

لضمان أمان الأطفال، بدأت OpenAI طرح ميزة تقدير العمر عالميا، سيحاول ChatGPT تحديد ما إذا كان المستخدم فوق أو تحت 18 عاما بناء على عدة إشارات، مثل أوقات استخدامه ومواضيع محادثاته.

إذا تبين أن المستخدم أقل من 18 عاما، ستطبق إعدادات أمان إضافية للتعامل بحذر مع محتوى حساس مثل العنف، الألعاب الخطرة، أو التحديات الضارة، ويمكن للمستخدمين الذين تم تصنيفهم خطأ تجاوز هذا التصنيف عبر التحقق اليدوي من عمرهم.

4. إجابات ChatGPT ستصبح أكثر مرئية وسهلة التصفح:

مع إطلاق تحديث في 30 يناير 2026، أعلنت OpenAI أن إجابات ChatGPT أصبحت أكثر بصريا وأسهل في القراءة، فقد تتضمن الإجابات رسومات صغيرة، وتحديد الأشخاص والأماكن والمنتجات والأفكار المهمة مع فتح لوحة جانبية لمزيد من المعلومات الموثوقة عند النقر عليها.

الميزة بدأت بالانتشار عالميا على الويب وتطبيقات أندرويد وiOS، وتشبه إلى حد ما لوحات المعرفة الخاصة بـ جوجل.

ChatGPT ميزات ChatGPT القادمة شات جي بي تي 2026 OpenAI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشهد انطلاق يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بجامعة سيرجي بباريس

قطع المياة

قطع المياه عن عدد من مناطق القاهرة لمدة 12 ساعة

المطارات المصرية

المصرية للمطارات تحقق صافي أرباح 10.5 مليار جنيه خلال 2025

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد