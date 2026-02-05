أبرز 4 تحديثات مرتقبة في ChatGPT لعام 2026

تستعد شركة OpenAI لإحداث تحول جديد في تجربة مستخدمي ChatGPT خلال عام 2026، مع إطلاق GPT-5.2 كالنموذج الافتراضي، وبدء اختبار الإعلانات لأول مرة، وتطبيق نظام ذكي لتقدير عمر المستخدمين لضمان حماية الأطفال.

تأتي هذه الخطوات بعد سلسلة من التحديثات الهامة في 2025، ما يؤكد أن ChatGPT مستمر في التوسع والتحول ليصبح أكثر ذكاء وتفاعلية من أي وقت مضى.

ومع استمرار تزايد قاعدة مستخدميه بشكل مطرد، يبدو أن وتيرة نموه لن تتوقف قريبا، وتواصل OpenAI إطلاق نماذج وميزات جديدة بسرعة غير مسبوقة، ما يجعل عام 2026 يبدو مرشحا ليكون أحد أبرز أعوام التحول والتطور في تاريخ ChatGPT، إليك أبرز التغييرات التي ستشهدها الخدمة هذا العام.

1. GPT-5.2 يحل محل النماذج القديمة:

ستتوقف OpenAI عن دعم 6 نماذج قديمة اعتبارا من 13 فبراير 2026، بما في ذلك GPT-5 (Instant وThinking)، وGPT-4o، وGPT-4.1، وGPT-4.1 mini، وOpenAI o4-mini. وسيصبح GPT-5.2 هو النموذج الافتراضي لجميع مستخدمي ChatGPT.

2. الإعلانات تصل ChatGPT أخيرا:

بعد تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي سام ألتمان في أكتوبر 2024 عن عدم رغبته في دمج الإعلانات مع الذكاء الاصطناعي، قررت OpenAI بدء اختبار الإعلانات في الولايات المتحدة منتصف يناير 2026.

تم الإعلان عن ذلك مع تقديم اشتراك جديد باسم ChatGPT Go بسعر 8 دولارات شهريا، بين الخطة المجانية واشتراك Plus البالغ 20 دولارا، المستخدمون المجانيون واشتراك Go سيشاهدون الإعلانات، بينما سيظل مستخدمو Plus وPro وBusiness وEnterprise بدون إعلانات.

أكدت الشركة أن الإعلانات لن تؤثر على إجابات ChatGPT، وستظل بيانات المستخدمين ومحادثاتهم محمية ولن تباع للمعلنين، كما لن تظهر الإعلانات بالقرب من المواضيع الحساسة مثل الصحة النفسية أو السياسة.

3. حماية المستخدمين الصغار عبر تقدير العمر:

لضمان أمان الأطفال، بدأت OpenAI طرح ميزة تقدير العمر عالميا، سيحاول ChatGPT تحديد ما إذا كان المستخدم فوق أو تحت 18 عاما بناء على عدة إشارات، مثل أوقات استخدامه ومواضيع محادثاته.

إذا تبين أن المستخدم أقل من 18 عاما، ستطبق إعدادات أمان إضافية للتعامل بحذر مع محتوى حساس مثل العنف، الألعاب الخطرة، أو التحديات الضارة، ويمكن للمستخدمين الذين تم تصنيفهم خطأ تجاوز هذا التصنيف عبر التحقق اليدوي من عمرهم.

4. إجابات ChatGPT ستصبح أكثر مرئية وسهلة التصفح:

مع إطلاق تحديث في 30 يناير 2026، أعلنت OpenAI أن إجابات ChatGPT أصبحت أكثر بصريا وأسهل في القراءة، فقد تتضمن الإجابات رسومات صغيرة، وتحديد الأشخاص والأماكن والمنتجات والأفكار المهمة مع فتح لوحة جانبية لمزيد من المعلومات الموثوقة عند النقر عليها.

الميزة بدأت بالانتشار عالميا على الويب وتطبيقات أندرويد وiOS، وتشبه إلى حد ما لوحات المعرفة الخاصة بـ جوجل.