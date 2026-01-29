ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك

أصبح ChatGPT والذكاء الاصطناعي بشكل عام جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومن المتوقع أن يبقى كذلك في المستقبل المنظور.

ورغم أنه قد لا ينظر مباشرة إلي ChatGPT كأداة للصحة النفسية، إلا أن الخبراء يشيرون إلى عدة طرق يمكن استخدامه من خلالها؛ لدعم الرفاهية النفسية وتنظيم الحياة اليومية.

هل يمكن أن يساعدك ChatGPT في صحتك النفسية؟

وفقا لـ"ميكي لي إليمبابي" أخصائية علم النفس الإكلينيكي بالولايات المتحدة: “يمكن أن يكون ChatGPT أداة مساندة قيمة لدعم الصحة النفسية؛ طالما أننا مدركون لحدوده”.

وتوضح إليمبابي أن هذه الحدود تتضمن عدم استخدامه كـ بديل للعلاج النفسي أو للعلاقات الإنسانية الواقعية، مؤكدة أنه يعمل أكثر كـ"خطوة تمهيدية" نحو الدعم النفسي الحقيقي.

كما يمكنه تقديم معلومات عامة وإرشاد المستخدمين نحو دعم أكثر شمولية وشخصيا، مثل العلاج أو التقييم النفسي، مع توجيههم إلى موارد مساندة مثل الكتب والمواقع المتخصصة.

ChatGPT

أبرز الاستخدامات العملية لـChatGPT في الصحة النفسية

1. المساعدة في كتابة اليوميات:

يقدم ChatGPT محفزات للكتابة ويساعد على ترتيب المشاعر والأفكار، ما يسهل مراجعة اليوميات وتتبع الأنماط والتقدم والمحفزات العاطفية.

2. تنظيم “تفريغ الأفكار”:

يمكنه مساعدة الأفراد، خصوصا من يعانون اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، على تجميع جميع مهامهم الأسبوعية ثم تنظيمها وترتيب أولوياتها، لتصبح أكثر قابلية للإدارة.

3. توفير التثقيف النفسي:

يتيح ChatGPT الوصول إلى معلومات حيادية وفورية حول الأعراض النفسية، استجابات الصدمة، وخيارات العلاج المتاحة، مما يعزز وعي المستخدم بحالته ويقربه من الدعم المتخصص.

4. ابتكار استراتيجيات للتكيف:

يساعد ChatGPT على اقتراح تمارين اليقظة الذهنية، محركات الكتابة، وأنشطة داعمة للصحة النفسية والمرونة العاطفية.

5. تنظيم قوائم المهام:

يتيح ChatGPT فرز المهام، ترتيب الأولويات، وتقسيم المشاريع الكبيرة إلى خطوات أصغر، ما يقلل الإحساس بالإرهاق ويسهل الإنجاز.

6. صياغة ردود للتواصل مع أشخاص صعبي المراس:

يتيح ChatGPT كتابة ردود واضحة وموجزة، مع تجنب الانغماس العاطفي في المواقف الصعبة أو المسيئة.

7. جمع المعلومات بين جلسات العلاج:

يمكن استخدام ChatGPT كأداة بحثية للحصول على موارد داعمة، مثل التمارين أو البودكاست أو المقالات، بين جلسات العلاج التقليدي.

حدود ChatGPT في الصحة النفسية

يشدد الخبراء على أن ChatGPT ليس بديلا للعلاج النفسي البشري، فهو غير قادر على تشخيص الحالات، تقديم علاج موثوق، أو التعاطي مع التفاصيل الدقيقة للتواصل العلاجي، في النهاية.

ويرى الخبراء أن ChatGPT يمكن أن يكون أداة داعمة ومساعدة، لكنه لا يستطيع تعويض العلاقات الإنسانية أو الصداقات، ولا العمق العاطفي الذي توفره التفاعلات البشرية الحقيقية.