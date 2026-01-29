قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
عاصفة ترابية في الطريق.. الأرصاد تُحذر من انخفاض الرؤية الأفقية غدا
مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بالمنيا برقم الجلوس
ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد
الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بعد سلسلة تخفيضات ويترقب مسار التضخم والنمو
ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

أصبح ChatGPT والذكاء الاصطناعي بشكل عام جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومن المتوقع أن يبقى كذلك في المستقبل المنظور. 

ورغم أنه قد لا ينظر مباشرة إلي ChatGPT كأداة للصحة النفسية، إلا أن الخبراء يشيرون إلى عدة طرق يمكن استخدامه من خلالها؛ لدعم الرفاهية النفسية وتنظيم الحياة اليومية.

هل يمكن أن يساعدك ChatGPT في صحتك النفسية؟

وفقا لـ"ميكي لي إليمبابي" أخصائية علم النفس الإكلينيكي بالولايات المتحدة: “يمكن أن يكون ChatGPT أداة مساندة قيمة لدعم الصحة النفسية؛ طالما أننا مدركون لحدوده”.

وتوضح إليمبابي أن هذه الحدود تتضمن عدم استخدامه كـ بديل للعلاج النفسي أو للعلاقات الإنسانية الواقعية، مؤكدة أنه يعمل أكثر كـ"خطوة تمهيدية" نحو الدعم النفسي الحقيقي. 

كما يمكنه تقديم معلومات عامة وإرشاد المستخدمين نحو دعم أكثر شمولية وشخصيا، مثل العلاج أو التقييم النفسي، مع توجيههم إلى موارد مساندة مثل الكتب والمواقع المتخصصة.

ChatGPT 

أبرز الاستخدامات العملية لـChatGPT في الصحة النفسية

1. المساعدة في كتابة اليوميات:

يقدم ChatGPT محفزات للكتابة ويساعد على ترتيب المشاعر والأفكار، ما يسهل مراجعة اليوميات وتتبع الأنماط والتقدم والمحفزات العاطفية.

2. تنظيم “تفريغ الأفكار”: 

يمكنه مساعدة الأفراد، خصوصا من يعانون اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، على تجميع جميع مهامهم الأسبوعية ثم تنظيمها وترتيب أولوياتها، لتصبح أكثر قابلية للإدارة.

3. توفير التثقيف النفسي: 

يتيح ChatGPT الوصول إلى معلومات حيادية وفورية حول الأعراض النفسية، استجابات الصدمة، وخيارات العلاج المتاحة، مما يعزز وعي المستخدم بحالته ويقربه من الدعم المتخصص.

4. ابتكار استراتيجيات للتكيف: 

يساعد ChatGPT على اقتراح تمارين اليقظة الذهنية، محركات الكتابة، وأنشطة داعمة للصحة النفسية والمرونة العاطفية.

5. تنظيم قوائم المهام:

يتيح ChatGPT فرز المهام، ترتيب الأولويات، وتقسيم المشاريع الكبيرة إلى خطوات أصغر، ما يقلل الإحساس بالإرهاق ويسهل الإنجاز.

6. صياغة ردود للتواصل مع أشخاص صعبي المراس:

يتيح ChatGPT كتابة ردود واضحة وموجزة، مع تجنب الانغماس العاطفي في المواقف الصعبة أو المسيئة.

7. جمع المعلومات بين جلسات العلاج:

يمكن استخدام ChatGPT كأداة بحثية للحصول على موارد داعمة، مثل التمارين أو البودكاست أو المقالات، بين جلسات العلاج التقليدي.

حدود ChatGPT في الصحة النفسية

يشدد الخبراء على أن ChatGPT ليس بديلا للعلاج النفسي البشري، فهو غير قادر على تشخيص الحالات، تقديم علاج موثوق، أو التعاطي مع التفاصيل الدقيقة للتواصل العلاجي، في النهاية.

ويرى الخبراء أن ChatGPT يمكن أن يكون أداة داعمة ومساعدة، لكنه لا يستطيع تعويض العلاقات الإنسانية أو الصداقات، ولا العمق العاطفي الذي توفره التفاعلات البشرية الحقيقية.

ChatGPT تشات جي بي تي والصحة النفسية الصحة النفسية أبرز الاستخدامات لـChatGPT علم النفس الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

برشلونة

برشلونة يهزم كوبنهاجن برباعية في دوري أبطال أوروبا

مدحت شلبي

مدحت شلبي: ديون ضخمة تهدد استقرار الزمالك.. و3 لاعبين مرشحين للرحيل

ريال مدريد وبنفيكا

بنفيكا يتقدم على ريال مدريد في شوط أول مثير بدوري أبطال أوروبا

بالصور

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد