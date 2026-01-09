طبيب أم ذكاء اصطناعي.. كل ما تريد معرفته عن ChatGPT Health في 5 نقاط؟

أصبح ChatGPT يضم أكثر من 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيا حول العالم، حيث يلجأ إليه الملايين للإجابة عن أسئلة يومية متنوعة، بما في ذلك الاستفسارات المتعلقة بالصحة والعافية.

ومن بين تفسير الوصفات الطبية، وفهم نتائج التحاليل، إلى الحصول على نصائح صحية عامة، تحول روبوت الدردشة من OpenAI خلال السنوات الماضية إلى أداة مألوفة يعتمد عليها الكثيرون في الشؤون الصحية.

وفي خطوة جديدة لتنظيم هذه التجربة، أعلنت OpenAI عن إطلاق ChatGPT Health، وهو قسم مخصص داخل ChatGPT يهدف إلى توفير طريقة أكثر تنظيما وأمانا للتعامل مع الأسئلة الصحية.

وتؤكد الشركة أن هذه الميزة لا تهدف إلى استبدال الأطباء، بل تعمل كـ حلقة وصل بين المريض والمتخصصين في الرعاية الصحية، فما هو ChatGPT Health؟ وكيف تخطط OpenAI لإدماجه في الروتين الصحي للمستخدمين؟ إليك التفاصيل في خمس نقاط:

أولا: ما هو ChatGPT Health؟

ChatGPT Health هو تبويب جديد داخل ChatGPT مخصص حصريا للأسئلة المتعلقة بالصحة، يتيح للمستخدمين رفع مستندات طبية مثل الوصفات ونتائج التحاليل، إضافة إلى ربط بيانات من تطبيقات الصحة الشائعة مثل Apple Health وMyFitnessPal، ما يساعد النظام على تقديم ردود أكثر دقة وتخصيصا.

وبدلا من خلط المحادثات الطبية مع الدردشات اليومية، أصبح بإمكان المستخدمين تخصيص مساحة مستقلة داخل ChatGPT للاستفسارات الصحية، بما يشمل الأعراض، الفحوصات، التمارين، الأنظمة الغذائية، وحتى التأمين الصحي.

ChatGPT

ثانيا: كيف تم تطويره؟

توضح OpenAI أن تطوير ChatGPT Health جاء بعد دراسة معمقة لكيفية استخدام المستخدمين للروبوت في الأسئلة الطبية، فقد لاحظت الشركة أن ملايين الأشخاص يلجأون أسبوعيا إلى ChatGPT للاستفسار عن أعراض، ونتائج تحاليل، وأهداف لياقة بدنية، ومخاوف صحية يومية.

هذا الاستخدام المتزايد دفع OpenAI إلى إنشاء مساحة صحية مخصصة تتيح تنظيم هذه المحادثات ومنحها اهتماما أكبر، مع توفير إجراءات حماية إضافية نظرا لحساسية البيانات الطبية.

ثالثا: أبرز المزايا:

يركز ChatGPT Health على الاستخدامات العملية اليومية، وليس على اتخاذ قرارات طبية سريرية، ومن أبرز ما يقدمه:

- شرح مبسط للمستندات والتقارير الطبية

- المساعدة في تحضير الأسئلة قبل زيارة الطبيب

- استكشاف خيارات التأمين الصحي

- إرشادات عامة حول التغذية، والرياضة، ونمط الحياة

وتشدد OpenAI على أن الخدمة لا تقدم تشخيصا طبيا ولا تصف علاجات، بل تترجم المعلومات الطبية المعقدة إلى لغة سهلة الفهم للمستخدم.

رابعا: الإتاحة وطريقة الاستخدام:

يتم طرح ChatGPT Health تدريجيا، وهو متاح حاليا لعدد محدود من المستخدمين ضمن خطط Free وGo وPlus وPro، على أن يتوسع الوصول إليه عبر الويب ونظام iOS خلال الأسابيع المقبلة.

وبمجرد ظهور تبويب Health داخل واجهة ChatGPT، يمكن للمستخدمين البدء مباشرة بطرح الأسئلة الصحية، أو رفع التقارير الطبية، أو ربط تطبيقات الصحة.

خامسا: الخصوصية والأمان:

رغم أن الصحة تعد من أكثر المواضيع بحثا داخل ChatGPT، فإنها تثير أيضا تساؤلات حول موثوقية الذكاء الاصطناعي في المجالات الحساسة، وتؤكد OpenAI أنها صممت ChatGPT Health مع إعطاء الخصوصية أولوية قصوى.

وبحسب الشركة، يتم حفظ المحادثات الصحية في مساحة منفصلة وأكثر أمانا، كما لا تستخدم هذه البيانات الطبية الحساسة في تدريب النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي.